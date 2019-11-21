В Ялте пройдет VIII аграрная выставка «АгроЭкспоКрым»

В отеле «Ялта-Интурист» с 5 по 7 февраля 2020 года пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. Тематические семинары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.

«АгроЭкспоКрым» – это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

Цель VIII Специализированной аграрной выставки – продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2020 – 2021 годы.

Уже восьмой год Экспо Крым создаёт международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями. На протяжении 3 дней площадь в 3500м2 станет ареной демонстрации самых последний тенденций в сфере агробизнеса.

Тематические разделы: -сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике -системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции -с/х инвентарь, садовые инструменты -семена, посадочный материал -средства защиты растений, органические удобрения -животноводство -ветеринарное и зоотехническое оборудование -комбикорма, дезинфекция, ветеринария -строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ -научная деятельность, исследования -готовая с/х продукция, продукты питания -сопутствующая продукция

КОНТАКТЫ: Дата проведения: 5-7 февраля 2020 г.

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс «Ялта -Интурист».

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

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