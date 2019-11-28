В Симферополе открылся «Ортомедцентр» для нуждающихся в реабилитации пациентах

В Симферополе начала работу уникальная для Крыма клиника «Ортомедцентр», которая специализируется на реабилитации пациентов после операций и травм опорно-двигательного аппарата. Торжественное открытие прошло сегодня, 28 ноября.

По словам директора «Ортомедцентра», ортопеда-травматолога высшей категории Павла Ващенко, в Крыму на высоком уровне оперируют пациентов с различного рода повреждениями опорно-двигательного аппарата. Тем не менее, к сожалению, на полуострове элементарно нет узкопрофилированных клиник, в которых профессионально и качественно возвращают подвижность конечностей и позвоночника. И это притом, что восстановление организма после хирургического вмешательства на 50% зависит от правильных и своевременных реабилитационных процедур.

«Ортомедцентр» - это единственная в своем роде реабилитационная медицинская клиника в Симферополе и в Крыму в целом. Исключительность центра состоит из двух важнейших составляющих. Во-первых, это высокопрофессиональный, тщательно подобранный и вежливый персонал. А во-вторых, эксклюзивное для крымского региона высокотехнологичное медоборудование производства лучших компаний США и Германии.

- Основной упор в клинике делается на лечении, профилактике заболеваний позвоночника, а также восстановлении его функций после травм. Для этого в «Ортомедцентре» созданы все условия - начиная от массажа и заканчивая процедурами на специальном аппарате для кинезиотерапии позвоночника KINESIO, которому нет аналогов в Крыму, - отметил директор клиники.

Особое место в клинике занимает отдел механотерапии, где новейшие аппараты позволяют проводить раннюю разработку суставов рук и ног. Такая терапия просто необходима для пациентов, перенесших травмы, операции и воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата.

- Благодаря терапии, быстро восстанавливаются объем движений суставов и тонус мышц конечностей при неврологических заболеваниях. Стоит отдельно отметить, что мы оказываем помощь как взрослым пациентам, так и детям всех возрастов. Условие лишь одно – отсутствие противопоказаний к реабилитации, - заключил Павел Ващенко.

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В первые две недели после открытия «Ортомедцентра» консультация у специалистов – БЕСПЛАТНАЯ!

Для льготных категорий действует гибкая система скидок.

КОНТАКТЫ

Адрес: Симферополь, ул. Тургенева, 20.

Режим работы: Пн-Сб с 9.00 по 18.00

E-mail: orthomedc@gmail.com

Телефон: +7978 7110808

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