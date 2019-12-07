2019-12-07T10:43:16+03:00
Политика

Берут "на слабо" пограничников: В Крыму оценили шансы проведения пешего хода из Украины на полуостров

Рефат Чубаров планирует организовать пешую колонну на территорию полуострова
Надежда ДАЦЮК
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Рефат Чубаров не назвал точную дату акции. Фото: официальная страница на FacebookРефат Чубаров не назвал точную дату акции. Фото: официальная страница на Facebook
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Лидер запрещенной в России экстремистской организации меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлением о пешем ходе на Крым пытается напомнить о себе. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее Чубаров сказал, что планирует провести "мирную акцию" под названием названием "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". По его словам, планируется пройти шествием с Украины на территорию Крыма.

При этом лидер меджлиса сказал, что к проведению акции планируется привлечь представителей других государств. Однако точную дату акции Чубаров не назвал.

- Смешная новость и ожидаемая. Дело в том, что бывшим крымчанам для комфортной жизни необходимо получать средства , а для этого надо напоминать о себе громкими акциями. Особенно, в последнее время, когда ситуация явно становится менее острой. Тем более, что Чубаров вообще выпал из большой политики, - отмечает политолог Владимир Джаралла. - Что из этого получится - пока никому неясно, даже самим организаторам. Главное - объявить. Впрочем, опыт у российской стороны уже есть немалый, так что пограничники всегда будут готовы принять тех, кто захочет их проверить "на слабо".

Напомним, 3 мая 2014 года попасть в Крым пытался Мустафа Джемилев в компании своих сторонников. Но на полуостров их не пустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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