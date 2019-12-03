2019-12-07T14:53:25+03:00
Общество

Крымское отделение ФСС продолжает работать и над цифровизацией своих услуг

О том, как внедряются в Крыму новые подходы в предоставлении государственных услуг рассказали на «круглом столе», который провели в Симферополе «Комсомольская правда» и региональное отделение Фонда социального страхования
Андрей ПАВЛОВСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 9 месяцев текущего года Фонд соцстраха по республике получил почти 300 тысяч заявлений от крымчан - при этом 82% этих заявлений принято в электронном виде.

- В 2019 году Фонд социального страхования обновил административные регламенты по всем 18 предоставляемым услугам, а структура регламентов оптимизирована с учетом современных реалий, - отметил заместитель управляющего региональным отделением Фонда Сергей Бугаев.

Чтобы сделать госуслуги наиболее доступными для крымчан, в ФСС создали специальное мобильное приложение «Социальный навигатор».

- Это мобильное приложение можно скачать на платформе Play Market. При активизации приложения создается личный кабинет пользователя. Для того чтобы в него войти, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, - продолжает Сергей Бугаев.

В личном кабинете «Социального навигатора» уже доступны несколько разделов: «Профиль пользователя», «Уведомления», «Листки нетрудоспособности», «Заявки на ТСР и программы реабилитации», «Санаторно-курортное лечение», «Пособия и выплаты» и «Обращения в Фонд».

В планах - внедрить голосовое сопровождение в приложение и разработать новые способы идентифицировать пользователя.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму стартовала акция «Студенческий десант РСО»
В Симферополе не смогли продать здание, которое облюбовали бомжи
В Бахчисарае пройдет благотворительный концерт для детей-инвалидов
В Симферополе высадили кедры и можжевельники
В Евпатории задержали наркодилера, который получал по почте марки ЛСД
Погода в Крыму на 7 декабря: до +12 градусов и облачно
Бывшая дача Ахметова на ЮБК достанется "Газпрому"
Аксенов поручил премьер-министру взять контроль над «дровосеками»
В Ялте на набережной закрасили граффити с Путиным
На фестивале «КиВиН» в Сочи выступят две команды КФУ
Украинский депутат попросил США проверить, законно ли в Ялте работает Imax
За смерть пациента врачу Красногвардейской больницы грозит три года тюрьмы
Турист разбился о скалы у подножия мыса Капчик на востоке Крыма
Синоптики рассказали, когда в Крыму потеплеет
В медцентре санатория «Мисхор» бесплатно обследовали пенсионеров и инвалидов Большой Ялты
20-метровое граффити за секунды: Появилось видео создания рисунка на опоре Крымского моста
Новым министром спорта Крыма осталась Торубарова
В этом году крымским волонтерам дали 15 миллионов рублей
В Крыму предложили запретить распространение снюса и насвая
Заботливый керчанин собрал для себя 12 килограммов конопли
Погода в Крыму на 6 декабря: без осадков и тепло до +11