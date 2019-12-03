Крымское отделение ФСС продолжает работать и над цифровизацией своих услуг

За 9 месяцев текущего года Фонд соцстраха по республике получил почти 300 тысяч заявлений от крымчан - при этом 82% этих заявлений принято в электронном виде.

- В 2019 году Фонд социального страхования обновил административные регламенты по всем 18 предоставляемым услугам, а структура регламентов оптимизирована с учетом современных реалий, - отметил заместитель управляющего региональным отделением Фонда Сергей Бугаев.

Чтобы сделать госуслуги наиболее доступными для крымчан, в ФСС создали специальное мобильное приложение «Социальный навигатор».

- Это мобильное приложение можно скачать на платформе Play Market. При активизации приложения создается личный кабинет пользователя. Для того чтобы в него войти, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, - продолжает Сергей Бугаев.

В личном кабинете «Социального навигатора» уже доступны несколько разделов: «Профиль пользователя», «Уведомления», «Листки нетрудоспособности», «Заявки на ТСР и программы реабилитации», «Санаторно-курортное лечение», «Пособия и выплаты» и «Обращения в Фонд».

В планах - внедрить голосовое сопровождение в приложение и разработать новые способы идентифицировать пользователя.