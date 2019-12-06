2019-12-06T15:37:07+03:00
Дом. Семья

В отеле «Мрия Резорт» пройдет Hospitality Business Day для представителей индустрии гостеприимства

На мероприятии обговорят актуальные тенденции, современные решения и интересные предложения для рестораторов и отельеров
Степан ОСТИНОВ
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В образовательной части мероприятия выступают эксперты федерального уровня с эксклюзивной информацией и проходят тематические круглые столы.В образовательной части мероприятия выступают эксперты федерального уровня с эксклюзивной информацией и проходят тематические круглые столы.
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На территории ялтинского отеля Mriya Resort & SPA 11 декабря пройдет Hospitality Business Day для профессионалов индустрии гостеприимства.

Hospitality Business Day - серия ежегодных деловых мероприятий для профессионалов индустрии гостеприимства. Здесь обговариваются актуальные тенденции, современные решения и интересные предложения для рестораторов и отельеров, познакомиться с которыми они могут в удобной и доступной форме поблизости от своего города и региона. В год проводится 12-15 мероприятий в год в разных городах России.

Уже 38 мероприятий Hospitality Business Day успешно состоялись в Сочи, Ялте, Кисловодске, Краснодаре, Анапе, Казани, Уфе, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Барнауле и Грозном.

В образовательной части мероприятия выступают эксперты федерального уровня с эксклюзивной информацией и проходят тематические круглые столы. На площадке для переговоров представлены предложения до 50 ведущих федеральных и местных поставщиков сегмента HoReCa. В таком составе поставщики никогда прежде не были представлены в регионах России.

Мероприятие будет полезно для посещения собственникам и руководителям средств размещения и предприятий общественного питания, а также ключевым специалистам данных предприятий: руководителям службы закупок, главным инженерам, руководителям номерного фонда и службы питания, шеф-поварам, руководителям по продажам и маркетингу.

Регистрация участников по ссылке.

КОНКРЕТНО

Мероприятие: Hospitality Business Day

Где проходит: отель Mriya Resort & SPA (Ялта)

Дата и время: 11 декабря с 9:00 до 18:00

Вход бесплатный, количество мест не ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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