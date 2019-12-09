Панин работал сварщиком в Ялте и бродил по помойкам: Улетая из Крыма, актер закатил скандал в самолете

Актер Алексей Панин, который прославился шокирующими выходками и дебошами, в очередной раз посетил Крымский полуостров.

- Приехал в Крым... Почему не должно быть моей ноги в Крыму, не понимаю? – такой пост появился на странице актера в Instagram.

Артист сделал косметическую маску и пошел к контейнерам с мусором, чтобы найти дрова. Фото: actor_ap/ Instagram

Дальше Панин повел рассказ о своей жизни на Южном берегу. Он пожаловался, что пришел к мусорным контейнерам, чтобы набрать дров для костра, но ничего подходящего не нашел. Живет в палатке, где нет никаких удобств, вот и решил обед приготовить.

Удача все же улыбнулась мужчине.

Совместная трапеза. Фото: actor_ap/ Instagram

И следующее фото с подписью «ждем, когда закипит», выглядит очень мило и по-семейному. В кадре - Панин и симпатичная девушка.

Панин бывает в хорошем настроении. Фото: actor_ap/ Instagram.

Потом же, видимо после сытного обеда, мятежного артиста потянуло на философию.

Актеру не чужды прекрасные порывы души. Фото: actor_ap/ Instagram

И на его странице появился глубокомысленный пост: «Радость в жизни - то же самое, что масло в лампе. Как только масла становится мало, сжигается фитиль и, сжигаясь, перестает светить и только дымит черным, вонючим дымом» - Лев Николаевич Толстой.

Но Панина надолго не хватило. И вот он надел маску сварщика, взял держак с электродом и начал заделывать шов на какой-то железной конструкции.

Панин стал сварщиком. Фото: actor_ap/ Instagram

- Ну, слава Богу, подвернулась работа на зиму, - сообщил актер. - Вот пристроился в Ялту сварщиком, ведь из Москвы выгнали. Всю ночь пашу.

Весь этот монолог, который записан на видео, актер густо сдобрил нецензурной бранью.

Слышен и одобрительный возглас очевидца чудесного перевоплощения взбалмошного актера в трудолюбивого работягу: - Нормальный сварщик, а вы говорите про него всякие плохие вещи!

Но видно отдых не пошел Панину на пользу. Стоило ему попасть на борт самолета, как его прорвало: начал орать матом и грубо толкать свою подружку.

В самолете произошел инцидент. Фото: actor_ap/ Instagram

- Панин опять устроил дебош в самолете и пытался повернуть его в Турцию! - с удовлетворением отметил актер в своем очередном посте, которое подкрепил коротким видео.

Действительно, у актера уже есть дурная репутация авиадебошира.

КП-Крым так же рассказывала ,что в предыдущий свой визит на полуостров, в августе этого года, озорной гуляка выложил на всеобщее обозрение откровенное фото. Ведь Панин, как и раньше, не изменяет своей привычке и предпочитает купаться и загорать голышом. В свое время артист признался, что стал бывать на нудистских пляжах, как только достиг своего совершеннолетия.

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