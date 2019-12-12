Новый год 2019-2020 в Ялте: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

В этом году жители и гости Ялты смогут насладиться не только праздничными мероприятиями в честь Нового года и Рождества Христова. Порадует и новогоднее убранство города.

На набережной появятся новые композиции с подсветкой, объемными шарами, а также "световые коридоры". Создаст праздничное настроение иллюминация на улицах Кирова, Московской, Киевской, Карла Маркса, Рузвельта, в сквере Юбилейном, на Пушкинском бульваре.

Новогодние мероприятия в Ялте начнутся 19 декабря с открытия городской елки. 28 декабря пройдет традиционный Ялтинский Мороз-парад. В этом году он будет десятым, юбилейным.

После Мороз-парада пройдет флешмоб, хоровод с зимним волшебником, шоу великанов и концерт. Для детей начнет работать приемная Деда Мороза на набережной и новогодний городок. Также запланированы анимационные и концертные программы для малышей.

31 декабря, в новогоднюю ночь, гостей города и ялтинцев ждет концертная программа, которая закончится праздничным фейерверком.

С 6 по 8 января на набережной города будут работать концертные и анимационные программы для детей и взрослых. Праздничные мероприятия пройдут не только в самом городе, но и в Большой Ялте.