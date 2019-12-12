В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс КФУ – 2019».

Звание самой красивой с отрывом в 13 баллов от ближайшей соперницы получила 19-летняя студентка факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии Диана Фурсова, которая в мае этого года уже завоевала титул «Мисс Таврическая академия – 2019».

- Я чувствую счастье, радость, самые лучшие эмоции, которые только может испытывать «Мисс Крымский федеральный университет» на данный момент! Для меня участие в конкурсе – это новый опыт, новые знакомства, эмоции и впечатления, - поделилась Диана Фурсова.

Диана Фурсова

Победительница получает право на участие в национальном конкурсе «Краса студенчества России».

Первой «Вице-мисс КФУ – 2019» стала студентка факультета географии, геоэкологии и туризма ТА Анастасия Стрельникова. Звание второй «Вице-мисс КФУ» получила студентка факультета славянской филологии и журналистики ТА Карина Квач.

Карина Квач

Титул «Мисс соцсети» достался студентке Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Карине Шкабрий, которая получила наибольшее количество голосов в социальных сетях вуза.

- Я знала, что у меня будет мощная и сильная группа поддержки, но чтобы настолько – даже предположить не могла! Когда меня назвали победительницей в этой номинации, я была в шоке, даже прослезилась. Это невероятные эмоции, очень приятно, – отметила Карина.

Карина Шкабрий

За титул «Мисс КФУ – 2019» боролись 15 участниц из восьми структурных подразделений Крымского федерального университета.

В финале девушки продемонстрировали умение держаться на сцене и свои творческие способности. Оценивало участниц профессиональное жюри, в состав которого вошли специальные гости и представители вуза.

- Для меня девушки, которые принимают участие в конкурсе «Мисс КФУ», - это чистая энергия. Они прекрасны своей молодостью, своими блестящими глазами, своей целеустремленностью. Сложно оценивать участниц, потому что я вижу изюминку в каждой из них, - рассказала руководитель пресс-службы Крымского федерального университета Юлия Антонцева.