Дети в Крыму смогут копить деньги на банковских вкладах

Как научить детей откладывать деньги на свои мечты и воспитать из них людей не расточительных? В этом помогут уроки финансовой грамотности, но их важно осваивать с детства. Чтобы процесс обучения проходил в игровой форме, РНКБ Банк выпустил удобный продукт - детскую карту с возможностью открыть на ней вклад «Копилка».

КАК ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ?

Это можно сделать в мобильном приложении РНКБ 24/7 в рамках вклада «НаКопи» для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, у которого есть детская банковская карта. После того, как родитель оформил депозит «Копилка», ребенок через свое мобильное приложение может установить цель накопления и добавить картинку своей мечты. После того, когда на депозите накопится достаточное количество средств, родитель снимет деньги и может купить ребенку желаемое. Также есть возможность отредактировать цель и продолжить копить дальше.

ПОЧЕМУ УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТСКИЕ КАРТЫ «МИР»

Возможность регистрации банковских карт для детей появилась в октябре 2019 года. Их можно завести в любом отделении РНКБ без присутствия ребенка. Для этого нужен паспорт, банковская карта родителя, а также свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. В 14 лет, после получения паспорта, дети могут самостоятельно открыть карту в отделении банка с разрешения родителя.

Удобство карты в том, что родителям не нужно перечислять деньги со своей карточки на детскую. Необходимо просто установить ежедневный или ежемесячный лимит, который будет доступен ребенку. Изменить доступные для ребенка средства можно в любое время. Траты детей будут видны в мобильном приложении через выписку по карте, также можно настроить смс-оповещение о снятии средств. Ребенок может оплачивать покупки в магазинах, проезд в транспорте. Также можно платить со смартфона, если зарегистрировать карту в Mir Pay.

МНЕНИЕ

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ:

- С помощью «детского» вклада и «детской» карты ребята будут учиться азам финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. В мобильном приложении «РНКБ 24/7» уже реализован Детский модуль, где ребенок может видеть доступные средства, выписки по снятию и покупкам по карте, сможет пополнить счет мобильного телефона и пр. Банк планирует и в дальнейшем в игровой форме обучать детей обеспечению баланса между денежными поступлениями, расходами и сбережениями.