Минобрнауки России: ВИК станет площадкой для развития профессионального партнерства

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная финалу Всероссийского инженерного конкурса(ВИК), в которой приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и и.о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Финал ВИКа пройдет с 16 по 19 декабря на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

По словам Марины Боровской, навыки, которые дают студентам в рамках образовательных программ, лучше приобретать в партнерстве с реальными индустриальными компаниями.

- Речь идет о выработке тех реальных компетенций, навыков и знаний, которые сегодня так необходимы нашему профессиональному партнеру, индустрии, экономике нашей страны, - добавила Марина Боровская.

Она также подчеркнула, что Всероссийский инженерный конкурс должен быть не просто вузовской площадкой, где молодые специалисты демонстрируют свои разработки и навыки, но и местом для привлечения реальных бизнес-партнеров.

- Надеемся, что конкурс станет большой площадкой для развития профессионального партнерства», - подчеркнула министр.

В свою очередь и. о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев отметил, что для молодых специалистов ВИК – это возможность продемонстрировать свои компетенции крупным работодателям, в том числе - госкорпорациям.

- Очный этап – это защита проекта перед профессиональным сообществом. Во время защиты молодой специалист демонстрирует свои личные компетенции, а жюри, в состав которого входят эксперты со всей страны, оценивают его комплексно. Очный этап защиты крайне важен, чтобы профессиональное сообщество могло верифицировать уровень готовности студента к инженерной деятельности, - пояснил Андрей Фалалеев.

В заочном этапе Всероссийского инженерного конкурса приняли участие порядка 1000 студентов, которые представили свои разработки по 23 направлениям. В финал конкурса прошли 300 человек.