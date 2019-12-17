Обыкновенный популизм: Эксперт оценил слова Сенцова о желании крымчан вернуться на Украину

Заявление Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, это дежурные слова людей, которые думают, что отражают мнение украинского народа, заявил КП-Крым политолог Денис Батурин.

Накануне, напомним, режиссер одного фильма и теперь уже общественный деятель Олег Сенцов заявил, что крымчане хотят вернуться в состав Украины, хотя при России их жизнь не стала хуже. Он уверен, украинцам не стоит думать о том, что Крым потерян навсегда.

- Заявление Олега Сенцова рассчитано на патриотическую общественность Украины, которая не может привыкнуть к простому историческому факту, что Крым - часть Российской Федерации, - говорит политолог Денис Батурин.

Сегодня в Крыму нет людей, которые хотели бы вернуться на Украину, а если и есть, то их единицы, которые не определяют и никогда не определяли судьбу полуострова, уверен эксперт.

- В целом, заявление Сенцова это дежурные слова людей, которые пытаются показать, что они якобы отражают мнение всего украинского общества и народа. Это далеко не так и это показали выборы президента на Украине, где 75% граждан проголосовали за Владимира Зеленского, который, на тот момент, не являлся националистом, - подчеркивает Батурин.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла отмечает, что Олег Сенцов после своего освобождения из тюрьмы делает все, чтобы в скором времени стать политиком, и это заявление по Крыму - шаг к достижению этой цели.

- Он сам к этому стремится. "Режиссер сенцов" уже имеет все признаки бренда, и реализовать потенциал - дело техники. Тем более, что ниша на Украине для этого есть, певец Святослав Вакарчук (возглавил собственную партию "Голос") и президент Украины Владимир Зеленский (бывший игрок КВН, актер и комик) - пример, - говорит эксперт.

Он отметил, что в последнем заявлении Сенцова его зацепил необычайно презрительный тон.

- Презрение к крымчанам проскальзывает у всех на Украине. Они пытаются везде представить нас безмолвными и безвольными. Это ложь, истинная натура крымчан показала себя в небывалом единстве и взаимной поддержке весной 2014-го, в месяцы энергетической блокады, в тревожное лето 2016-го, после попытки прорыва украинских диверсантов через границу. У нас есть и воля, и характер, они проявляют себя в моменты острых ситуаций, - заключает Владимир Джаралла.

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