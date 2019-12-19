После пресс-конференций Путина Крымский мост получил имя, а отставным морякам вернули кортики

Стартовала ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина 2019. «КП-Крым» вспомнила, часто ли удавалось задать вопрос главе государства крымским журналистам и приводили ли эти вопросы к каким-то изменениям.

2015 год

КОРТИКИ ОФИЦЕРАМ – ВЕРНУТЬ

Слово дали капитану 1 ранга запаса, председателю Союза журналистов Севастополя (на момент пресс-конференции) Сергею Горбачеву.

Он посетовал, что у военно-морских офицеров, увольняемых в запас, забирают кортики – обязательный элемент формы и настоящая гордость любого моряка. Горбачев попросил Путина – верховного главнокомандующего – оставить офицерам право на ношение кортика.

- Флот - организация консервативная, держится на традициях. Есть такая привилегия, когда офицер, увольняемый в запас, увольнялся с правом ношения форменной одежды, которая предусматривала морской кортик. В течение последних двух лет кортик морской у офицеров стали изымать. Я прослужил 36 лет на флоте и не совсем понимаю, кому нужен мой кортик с изображением герба Советского Союза. Если вы как верховный главнокомандующий примете решение у офицеров морские кортики оставлять, как это было в имперской России и в СССР, тысячи офицеров флота будут вам благодарны, и вместе с ними будут благодарны их дети, внуки правнуки, которые будут служить России на океанах, - сказал Сергей Горбачев на пресс-конференции.

Сергей Горбачев на большой пресс-конференции Путина

Президент безапелляционно заключил:

- Кортики офицерам надо вернуть.

Выполнили указание Владимира Путина только два года спустя, в 2017 году, когда Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Закон "Об оружии", согласно которым отставники получили право носить кортик вместе с военной формой.

Также в законе предусмотрена возможность награждения этим холодным оружием моряков перед выходом на пенсию. Согласно документу, кортик нужно зарегистрировать в соответствующих структурах Росгвардии.

Холодное оружие может переходить по наследству, и в таком случае детям и внукам офицеров тоже придется получать бессрочное разрешение на хранение клинка.

2016 год

НАЗВАНИЕ МОСТА В КРЫМ - ВЫБРАТЬ ГОЛОСОВАНИЕМ

В 2016 году вопрос Путину задал представитель информагентства «Крыминформ» Максим Николаенко. Он поинтересовался динамикой интеграции Крыма в российскую экономику, реализацией федеральной целевой программы. А также спросил президента, как бы он назвал мост через Керченский пролив.

- Я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать, - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что интеграция Крыма происходит хорошими темпами, есть серьезный скачок промышленного производства за счет размещения федеральных заказов. В качестве перспективных для Крыма отраслей Путин назвал судоремонт и судостроение, сельское хозяйство, туризм и отдельные направления химической промышленности.

Мост через Керченский пролив - самый длинный в России. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Журналист ВГТРК Николай Долгачев тоже попросил Путина предложить название для моста через Керченский пролив.

- Как люди назовут, пускай так и будет, можно даже провести какой-то опрос, референдум, - заявил президент.

Министерство транспорта РФ приняло указание главы государства к сведению, и в 2017 году действительно прошло голосование на лучшее название моста в Крым. Транспортный переход официально стал Крымским мостом.

РЕЖИССЕРА - НЕ ОТПУСКАТЬ, НО ОБ АМНИСТИИ ПОДУМАЕМ

Крым часто упоминали на пресс-конференции 2016 года. Так, украинский журналист обвинил Россию в якобы имевших место пытках задержанных на полуострове украинских диверсантов Захтея и Панова и потребовал освободить арестованного по обвинению в подготовке теракта в Симферополе режиссера Олега Сенцова.

Путин заверил, что никаких пыток не применяли и обещал подумать об актах амнистии для задержанных.

- Скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Отпустить его только за то, что он режиссёр? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссёра, а завтра что, должны отпустить кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам? Надо договориться, чтобы это было прекращено, и тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею, - отметил президент.

2017 год

Вопросов от крымских журналистов не было, полуостров вскользь упомянул украинский журналист Роман Цимбалюк, который потребовал от Путина освободить террориста Олега Сенцова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2018 год

ЗА ЧТО САНКЦИИ?

Вопрос задал журналист телеканала "Крым 24" Артем Артеменко. Он поинтересовался, как бороться с санкциями против России, которые введены из-за Крыма, а также с персональными санкциями против крымчан, которые проголосовали за воссоединение с Россией.

- Это любопытная ситуация. Смотрите, что мы слышим со стороны. Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое "аннексия"? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем, они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. <...> Ввели, по сути, санкции, не только избирательные - против руководства Республики Крым и Севастополя, - а против всех. Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки против вас ввели санкции за конкретное голосование, значит тогда надо признать, что оно состоялось, - вот в чем фишка, - отметил глава государства.

БЕЗОПАСНОСТЬ КРЫМА ОБЕСПЕЧИМ

Также Крыма касался вопрос от телеканала "Euronews". После провокации Украины в Керченском проливе представитель международного СМИ поинтересовалась, зачем Россия укрепляет военное присутствие в Крыму и не планирует ли объявить Азовское море своим.

Владимир Путин напомнил, что в 2014 году крымчане проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.

- Крым стал частью Российской Федерации, частью России. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности, Крым не исключение. Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то, что нужно, будет там сделано, - заверил президент.

СИТУАЦИЮ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ ХОТИМ НОРМАЛИЗОВАТЬ

Путин также напомнил, что Россия не скрывала своих планов о строительстве Крымского моста и других объектов инфраструктуры на полуострове - трассы «Таврида», энергомоста, газопровода и двух новых электростанций. Крымский мост, подчеркнул президент, не мешает судоходству в Керченском проливе, а лоцманская проводка там осуществлялась всегда из-за сложности прохода, обусловленного природой. В сентябре 2018-го Украина спокойно воспользовалась услугами крымского лоцмана для проводки военных судов, а в ноябре попыталась пройти через пролив в нарушение процедур.

Два бронекатера и буксир ВМСУ, задержанные крымскими пограничниками после провокации в Керченском проливе. Скриншот видео ФСБ

- Мы уже показывали в средствах массовой информации бортовой журнал, прямо написано «проникнуть скрытно». Что это такое - скрытно? Без лоцманской проводки там неизвестно что может случиться, тем более некоторые деятели сегодня, которые правят бал в Киеве, публично заявляют о своей готовности взорвать этот мост. Естественно, мы не можем этого допустить. Что касается обычной деятельности, никто не ограничивает, пожалуйста, - подчеркнул Путин. - В целом нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем в том числе военным судам. Повторяю еще раз, в сентябре прошли суда с нашим лоцманом, и никто им не мешал - наоборот, только помогли.

Он напомнил, что Украина захватила в нейтральных водах крымских моряков вместе с их сейнером «Норд», однако западные СМИ об этом молчат.

- Ваш канал Euronews об этом не чирикает, спокойно, как будто так и надо, - упрекнул журналистов президент.

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