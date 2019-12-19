2019-12-19T19:54:25+03:00
Общество

В Симферополе открыли главную новогоднюю елку

В День святого Николая
Артем АРТЕМОВ
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Горожан со сцены поздравил Дед Мороз со СнегурочкойГорожан со сцены поздравил Дед Мороз со СнегурочкойФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе, 19 декабря, в День святого Николая на площади имени Ленина открыли главную новогоднюю елку города.

На празднике выступили детские коллективы Фото: Виталий ПАРУБОВ

На празднике выступили детские коллективыФото: Виталий ПАРУБОВ

Люди приходили семьями Фото: Виталий ПАРУБОВ

Люди приходили семьямиФото: Виталий ПАРУБОВ

Для горожан приготовили насыщенную программу мероприятий Фото: Виталий ПАРУБОВ

Для горожан приготовили насыщенную программу мероприятийФото: Виталий ПАРУБОВ

Так выглядит главная новогодняя красавица Сифмерополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

Так выглядит главная новогодняя красавица СифмерополяФото: Виталий ПАРУБОВ

Ранее КП-Крым писала, какие мероприятия приготовили для горожан на праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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