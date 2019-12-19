В Симферополе открыли главную новогоднюю елку
В День святого Николая
Горожан со сцены поздравил Дед Мороз со СнегурочкойФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе, 19 декабря, в День святого Николая на площади имени Ленина открыли главную новогоднюю елку города.
На празднике выступили детские коллективыФото: Виталий ПАРУБОВ
Люди приходили семьямиФото: Виталий ПАРУБОВ
Для горожан приготовили насыщенную программу мероприятийФото: Виталий ПАРУБОВ
Так выглядит главная новогодняя красавица СифмерополяФото: Виталий ПАРУБОВ
Ранее КП-Крым писала, какие мероприятия приготовили для горожан на праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU