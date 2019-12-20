Доступное жилье: Крупнейший крымский банк выдает ипотеку для семей с детьми под 6%

Каждая семья мечтает о собственном жилье. Особенно остро квартирный вопрос стоит у супругов после рождения второго и третьего ребенка. Ютиться в крохотном съемном жилье с детьми уже не получится, поэтому ипотека становится весьма логичным выходом из ситуации.

К сожалению, цены на недвижимость в Крыму – одни из самых высоких в России. Плюс ко всему семье с двумя или тремя детьми необходимо как минимум двухкомнатная квартира или дом. Существенной поддержкой для крымских семей с несколькими детьми становятся льготные ипотечные программы от государства, которые реализуются на полуострове.

В частности, Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) уже не первый год работает в рамках специальной федеральной программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Получить ипотеку по сниженной ставке могут граждане России – в том числе крымчане, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и последующие дети.

Так, за первые 11 месяцев текущего года банк выдал более 110 льготных кредитов по этой программе под 6% годовых. В общей сложности за неполный год крымчане получили по льготным процентам от РНКБ 292 млн рублей – это в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Всего же за два года участия в государственной программе РНКБ предоставил крымским семьям льготные жилищные займы на общую сумму в 349 млн рублей.

Кроме того, в рамках Федерального Закона-157 многодетным семьям положена компенсация. Выплатой уже воспользовались две крымские семьи – они в декабре текущего года полностью погасили свою задолженность по ипотеке и теперь могут сконцентрироваться на обустройстве долгожданного жилья.

В целом же, в рамках этой федеральной программы уже 10 многодетных семей воспользовались своим правом на компенсацию и получили по 450 тысяч рублей. Эти средства пошли на погашение задолженности по основному долгу жилищного займа или на погашение процентов, которые начисляются за пользование данным кредитом.

Не забыли в РНКБ и про льготные категории крымчан - для них банк предоставляет дисконт к ставке по ипотечному кредиту в размере 0,5%. Таким правом могут воспользоваться следующие категории граждан: многодетные семьи; семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ветераны Великой отечественной войны и представители реабилитированных ранее народов, а также их прямые потомки.

К тому же заемщики имеют право обратиться в Федеральную налоговую службу для того, чтобы возместить имущественный налоговый вычет. Это весьма выгодное финансовое подспорье для семей, ведь выплаты от государства могут достигать 650 тысяч рублей.

- На сегодняшний день РНКБ входит в ТОП-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов. С каждым годом ипотека становится доступнее во многом благодаря снижению ставок банка и его участию в профильных госпрограммах. Это существенно облегчает финансовую нагрузку на семейный бюджет и позволяет крымчанам обзавестись собственным жильем на комфортных для них условиях, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – В 2019 году выдано ипотечных кредитов на 8,6 млрд рублей, что превышает показатели прошлого года в 1,5 раза. Благодаря такой динамике ипотечный портфель банка превысил 14,8 млрд рублей.