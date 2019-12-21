Где и как встретить настоящего Деда Мороза?

Новогодние праздники — дни чудес. Дети ждут исполнения своих желаний, а взрослые на время становятся волшебниками, которым в удовольствие эти желания исполнять. Но главным кудесником Нового года остается Дед Мороз.

БОРОДА ИЗ ВАТЫ ВЫШЛА ИЗ МОДЫ

Перевоплощение дедушек и пап в сказочного дарителя большая редкость. В предпраздничной суете и корпоративах взрослые предпочитают делегировать обязанности волшебника профессиональным аниматорам, у которых и костюм, и программа, и навыки наработаны. Но, выбирая из сотен предложений, не стоит забывать о банальном мошенничестве — вам могут пообещать, записать дату, адрес и имя ребенка, но, получив аванс, просто исчезнуть из поля зрения.

- Бывает так, что люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора - фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной, - подчеркивают в региональном управлении Роспотребнадзора. - Кроме того, приглашая чужих людей в дом, вы должны учитывать риски. Пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности людей, недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу.

Выше всех приемная Деда Мороза на Ай-Петри. Фото: "Стартинвест"

Чтобы этого не случилось, прежде чем делать заказ, необходимо хорошо изучить предложения на рынке услуг аниматоров: заручиться рекомендациями друзей, знакомых, прочитать отзывы в интернете, посмотреть портфолио агентств с подобных мероприятий. Серьезность фирмы подтверждается договором об оказании услуг, который составляется в двух экземплярах - один для заказчика, второй у исполнителя. Если по какой-либо причине исполнитель не сможет выполнить заказ, он должен полностью возместить убытки. Равно как и заказчик оплатить услугу, даже если она оказалась не востребованной.

У НЕГО ЕСТЬ ДОМ В ПАРКЕ

Есть множество возможностей вручить ребенку подарок от Деда Мороза, минуя приглашение профессионального волшебника на дом. Самый простой — положить загаданное на Новый год в морозильную камеру, как прямой телепорт из Великого Устюга или Лапландии, или подкинуть под елочку в новогоднюю ночь. Если общение с Дедом Морозом необходимо, то с с 21 декабря в Детском парке Симферополя открывается «Домик Деда Мороза».

Ежеденевные детские программы на плоащди Лелина и в Детском парке Симферополя. Фото: Детский парк

- Мини-резиденция Деда Мороза открывается у нас впервые, - рассказал директор парка Антон Якулевич. - Дед Мороз будет встречать ребят, играть с ними и оценивать их творческие таланты сладкими гостинцами. График работы мини-резиденции новогоднего волшебника будет опубликован на официальном сайте Детского парка.

ПО ЦЕНЕ БИЛЕТА НА ТРОЛЛЕЙБУС

С 27 декабря Деда Мороза и Снегурочку стоит искать в брендированных троллейбусах. В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту № 10 «Арбатская – Заводское», в Ялте - на маршруте №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское», в Алуште - по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок». Здесь встреча со сказочным волшебником будет стоить в размере цены на проезд 17 рублей.

В этом году мороз-парад пройдет в Ялте в десятый раз. Фото: Архив "КП"

Целый парад Дедов Морозов пройдет в Ялте 28 декабря. В полдень сотни праздничных персонажей соберутся возле концертного зала «Юбилейный», чтобы пройти по набережной к главной сцене на площади Ленина. Здесь состоятся конкурсы, розыгрыши, общение детей с дедушками и фото на память. Все это бесплатно.

НА ВЕРШИНЕ КРЫМСКИХ ГОР

За 400 рублей для взрослых и 250 рублей для детей можно подняться из Ялты в самую высокую резиденцию Деда Мороза — на плато Ай-Петри. С 30 декабря по 7 января главный новогодний волшебник вместе со Снегурочкой будут встречать пассажиров на нижней станции в Мисхоре, сопровождать при подъеме на Ай-Петри и вести прием в резиденции на высоте 1153 метра. Конечно, волшебники непременно вручат подарок от Деда Мороза, если родители не забудут его прихватить с собой.

Встретить Деда Мороза в троллейбусе уже чудо. Фото: Архив "КП"

В Симферополе со 2 по 8 января на площади Ленина для детей будут проходить новогодние тематические анимационные программы. Ежедневно с 12 до 14 часов их ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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