2019-12-23T12:45:49+03:00
Общество

Вин Мобайл: Главная задача- повышение качества и доступности мобильной связи в Крыму

В 2020 году компания намерена возвести более 300 базовых станций LTE 1800 в Симферополе, Севастополе и курортных городах республики
Степан ОСТИНОВ
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Оператор «Win mobile» активно продолжает строительство сети волоконно-оптических линий связи в КрымуОператор «Win mobile» активно продолжает строительство сети волоконно-оптических линий связи в Крыму
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Большинство абонентов не задумывается о том, как осуществляется звонок по мобильному телефону. Главное – не испытывать проблем со связью в любой момент и в любом месте. Один из важнейших элементов, можно сказать, сердце системы - Центр обработки данных (ЦОД).

Компания «Win mobile» - единственная из сотовых операторов полуострова построила в рекордно короткие сроки свой ЦОД. Площадь Центра обработки данных - 500 м2, а суммарная рабочая мощность - 500 кВт. В ближайшем будущем мощность ЦОД будет увеличена до 800 кВт.

Наличие собственной технологической площадки с полностью резервированными системами кондиционирования, вентиляции, электропитания, позволяет абонентам компании оставаться на связи даже в форс-мажорных ситуациях.

Чтобы абонент мог пользоваться мобильной связью, оператору нужно не только хранить и обрабатывать данные, нужны также современные линии связи для передачи этих данных.

- Оператор сотовой связи Республики Крым «Win mobile» активно продолжает строительство сети волоконно-оптических линий связи, которые могут обеспечить высокую пропускную способность сети передачи данных, - говорит генеральный директор ООО «К-Телеком» Сергей Рубцов.

Протяженность волоконно-оптических линий связи на территории республики составляет почти 3 000 километров, к которым подключено более 400 базовых станций.

- Конечно, не все, пока гладко. Мы активно строимся, поэтому наблюдается точечная недостаточность пропускной способности сети, но это временно, все недостатки обязательно будут устранены в ходе модернизации и дальнейшего строительства, - добавил Сергей Рубцов.

С начала 2018 года компанией был взят курс не только на увеличение зоны покрытия, но и на расширение сети. В рамках этого курса на сегодняшний день запущено 200 базовых станций стандарта LTE 1800 и дополнительно 31 базовая станция стандарта LTE 2600 в самых нагруженных районах. Опорная транспортная сеть охватывает весь полуостров и имеет пропускную способность до 100 Гб/с, а в зоне покрытия мобильной связью на сегодняшний день проживает 99,4% населения Крыма.

Серьезные планы у Win-mobile и на 2020 год. Планируется построить более 300 базовых станций стандарта LTE 1800 в Симферополе, Севастополе и курортных городах Республики, установить базовые станции вдоль трассы «Таврида» и железнодорожной ветки, соединяющей полуостров с материком, что позволит обеспечить устойчивой бесперебойной связью не только жителей Республики, но и многочисленных туристов.

Логотип «Win mobile»

Логотип «Win mobile»

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