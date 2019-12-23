Спортивный уик-энд: В санаториях «Курортов Крыма» прошли ежегодные детские турниры

Минувшие выходные в Крыму прошли под знамением детского спорта благодаря сети «Курорты Крыма». В санаториях сети в субботу и воскресенье прошли сразу два турнира для юношей.

Так, с 20 по 22 декабря на спортивной базе санатория «Дюльбер» прошел традиционный турнир по боксу среди юношей 2002-2009 годов рождения – Кубок «Дюльбер-2019». В соревнованиях приняли участие более 220 юных боксеров из крымских регионов и материковой России.

Многочисленные зрители, которые пришли поболеть за молодых спортсменов, получили массу эмоций, насладились яркими и зрелищными поединками.

Лучшим боксером турнира заслуженно стал уроженец Ялты Тимур Мустафаев. Кубок «За волю к победе» вручили Ялтинцу Владу Маслюку, кубок «Лучшего судьи турнира» был вручён Алексею Бурлаченко.

В соревнованиях приняли участие более 220 юных боксеров из крымских регионов и материковой России.

Кроме того, награды получили команды из Симферополя, Севастополя, Кольчугино, Первомайского, Алушты, Керчи, Гаспры и Ялты. Команда ребят из Ялты в составе воспитанников ГБУ РК «Спортивная школа № 6», БК «Дюльбер», БК «Амет Хан Султана», МБУДО ДЮЦ по ФС завоевали рекордное количество наград.

Впервые турнир по боксу на Кубок «Дюльбер» был проведен в конце 2018 года по инициативе генерального директора УК «Визант Групп» Дениса Козореза. Несмотря на короткую историю соревнования, Кубок стал знаковым спортивным событием в Крыму.

Также в субботу, 21 декабря, уже на территории санатория «Мисхор» сети «Курорты Крыма» прошел открытый турнир по футболу среди детско-юношеских команд 2011 годов рождения. Соревнования были приурочены к Дню Святого Николая.

На качественном футбольным поле с искусственным покрытием выступили команды из Севастополя, Гурзуфа и местного футбольного клуба.

По итогам бескомпромиссной борьбы победителем турнира стала команда ФК «Гурзуф» под началом тренеров Игоря и Александра Сарнецких. На втором месте обосновался коллектив «Торпедо» из Севастополе, а «бронзу» завоевала команда «Спартак», которая также представляла Севастополь. Местная спортивная команда ФК «Мисхор» заняла четвертое место.

Юные футболисты также удостоились и индивидуальных наград. Так, лучшим голкипером турнира стал Габриэль Коростылев, а лучшим бомбардиром - Егор Хлебников. Оба представляют команду ФК «Гурзуф». Лучшим защитником признан Руслан Русалев, а полузащитником - Денис Заблодский – оба из ФК «Торпедо». Татьяна Наумова, единственная девчонка турнира из футбольной команды «Спартак», была удостоена специального приза.

Победителем футбольного турнира стала команда ФК «Гурзуф» под началом тренеров Игоря и Александра Сарнецких.

На церемонии награждения руководитель отдела досуга санатория «Мисхор» сети «Курорты Крыма» Оксана Стрекаловских передала всем участникам и болельщикам поздравления и добрые пожелания. Все юные футболисты в торжественной обстановке получили медали, кубки, грамоты и подарки. Кроме того, повара санатория «Дюльбер» угостили всех вкусной и ароматной выпечкой.

Руководство сети санаториев «Курорты Крыма» в 2020 году продолжит поддерживать детский спорт, помогать юным спортсменам и организовывать детско-юношеские спортивные соревнования.