2019-12-23T17:04:09+03:00
Общество

Крупнейший крымский банк выпустил памятную монету в честь запуска поездов по Крымскому мосту

Тираж серебряной монеты «Крым современный» - 2019 экземпляров
Степан ОСТИНОВ
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Монета сделана в форме Крымского полуострова.Монета сделана в форме Крымского полуострова.
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Остались считанные дни до празднования Нового 2020 года. Уходящий 2019 год запомниться нам знаковым, историческим событием – запуском движения по железнодорожной части Крымского моста.

Пять лет в Крым не прибывали поезда. Но уже 25 декабря в Севастополе встретят первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. О значимости этого события говорит лишь тот факт, что в Кремле запуск железнодорожного сообщения с Крымским полуостровом назвали самым важным событием года в России.

Крупнейший банк Крымского полуострова – РНКБ Банк (ПАО) – в честь этого события представил новую памятную монету под названием «Крым современный».

Тираж монеты – 2019 экземпляров, отчеканенных из серебра 925 пробы при помощи новейшей технологии лазерного матирования. Само изделие выполнено в форме «ордена на груди планеты Земля», как называл Крымский полуостров чилийский поэт Пабло Неруда.

На серебряной монете изображены главные инфраструктурные объекты Республики Крым, которые удалось возвести всего за пять лет в составе России: новый терминал международного аэропорта в Симферополе, Крымский мост и федеральная трасса «Таврида».

Драгоценное изделие «Крым современный» - это продолжение серии памятных монет РНКБ «Соединяем берега» с ограниченным тиражом, посвященной знаменитым на весь мир достопримечательностям полуострова.

- Особая ценность этой монеты в том, что она вышла в канун уникального исторического события - запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, – отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Кроме того, эта монета дополняет цикл специальной тематической серии о Крыме, выполненной в уникальном нестандартном формате. Монета «Крым современный» станет великолепным украшением любой частной коллекции и прекрасным памятным подарком на Новый год.

Приобрести знаковую монету могут все желающие в отделениях РНКБ.

СПРАВКА «КП»

ПАО Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) – крупнейший и системообразующий банк Республики Крым, 100% акций которого принадлежат государству. В Крыму насчитывается свыше 170 отделений банка, работает более 800 банкоматов, 20 тысяч платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. Клиентами РНКБ являются свыше 2,1 миллионов физических и порядка 65 тысяч юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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