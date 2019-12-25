2019-12-25T13:25:12+03:00
Общество

Видео проезда первого поезда по Крымскому мосту из кабины машиниста

Пассажиров "Таврии" встречали в Симферополе и Севастополе
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Скриншот из видео Инфоцентр "Крымский мост" / "Гранд Сервис Экспресс"Фото: Скриншот из видео Инфоцентр "Крымский мост" / "Гранд Сервис Экспресс"
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Сегодня по Крымскому мосту проехал первый поезд, который следует по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Утром на станции назначения первых пассажиров встречали маршем «Легендарный Севастополь» в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Видео из кабины машиниста поезда, который ночью проехал по Крымскому мосту.Видео: Инфоцентр "Крымский мост"/"Гранд-Сервис Экспресс"! другой источник

Напомним, что поезд, следующий по маршруту «Москва-Симферополь», прибудет на вокзал крымской столицы 26 декабря. Его пассажиров встретит композиция «Мой Симферополь - ворота Крыма».

Видео прохода поезда по Крымскому мосту ночью.Видео: инфоцентр "Крымский мост"/"Гранд-Сервис"! другой источник

Напомним, что до сегодняшнего дня поезда не приезжали в Крым уже четыре года, с тех самых пор, когда Украина перекрыла ж/д сообщение с полуостровом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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