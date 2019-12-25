Видео проезда первого поезда по Крымскому мосту из кабины машиниста
Сегодня по Крымскому мосту проехал первый поезд, который следует по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Утром на станции назначения первых пассажиров встречали маршем «Легендарный Севастополь» в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.
Видео из кабины машиниста поезда, который ночью проехал по Крымскому мосту.Видео: Инфоцентр "Крымский мост"/"Гранд-Сервис Экспресс"! другой источник
Напомним, что поезд, следующий по маршруту «Москва-Симферополь», прибудет на вокзал крымской столицы 26 декабря. Его пассажиров встретит композиция «Мой Симферополь - ворота Крыма».
Видео прохода поезда по Крымскому мосту ночью.Видео: инфоцентр "Крымский мост"/"Гранд-Сервис"! другой источник
Напомним, что до сегодняшнего дня поезда не приезжали в Крым уже четыре года, с тех самых пор, когда Украина перекрыла ж/д сообщение с полуостровом.
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ИСТОЧНИК KP.RU