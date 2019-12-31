Как работают поликлиники и аптеки для льготников в Новый год 2020
Новогодние праздники щедро подарили неделю отдыха. Сотрудников многих служб отправили на зимние каникулы, но что делать, если нездоровится. КП-Крым рассказывает, как работают поликлиники и аптеки для льготников на новогодние праздники.
БОЛЬНИЦЫ
Крым
В Минздраве сообщили КП-Крым, что поликлиники работают с 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января работают с 9.00 до 15.00 часов, затем вступает в силу привычный график.
- В поликлиниках будут оказывать неотложную помощь, все стационары работают круглосуточно, - отметили в ведомстве.
Севастополь
Зимние каникулы у медиков продлятся с 31 декабря по 8 января включительно. В дни отдыха в поликлиниках и стоматологиях можно обратиться в дежурные службы, сотрудники «Скорой помощи» и круглосуточных стационаров все праздники будут на посту.
ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»:
2,3,4,6,8 января все взрослые поликлиники и амбулатория общей практики – семейной медицины работают в дежурном режиме.
Дежурные терапевты: с 9.00 до 14.00 во всех поликлиниках.
Хирурги
в поликлинике
ул. адм. Октябрьского, 19: 2 и 3 января с 9.00 до 14.00
ул. Ерошенко, 11: 3 и 8 января с 9.00 до 14.00
ул. Бориса Михайлова, 4: 3 и 6 января с 9.00 до 14.00
ул. Супруна, 19 и Силаева, 3: 6 января с 9.00 до 14.00
ул. Геннериха, 1 и Будищева, 9: 3 января с 9.00 до 14.00.
Травматологи
в поликлинике
ул. адм. Октябрьского, 19: 4 января, 8 января с 9.00 до 14.00
ул. Ерошенко, 11: 2 января,6 января с 9.00 до 14.00
ул. Супруна, 19 и Силаева, 3: 3 января с 9.00 до 14.00
ул. Геннериха, 1 и Будищева, 9: 6 января с 9:00 до 14:00
Прием уролога
в поликлинике на ул. адм. Октябрьского, 19: 6 января с 9.00 до 14.00
Прием ЛОР-врача
в поликлинике на ул. Бориса Михайлова, 4: 2 января,8 января с 9.00 до 14.00
Женская консультация
№ 1 (ул. Юмашева, 4): 2, 3 и 6 января с 9.00 до 14.00
№ 2 (пр. ген. Острякова, 36): 2, 3, 6 и 8 января с 9.00 до 14.00
№ 3 (ул. Геннериха, 1): 3 января с 9.00 до 14.00.
ГБУЗС «Городская больница № 4»:
31 декабря – дежурная служба (терапевт, педиатр, участковые медсестры) с 9.00 до 14.00
1 и 2 января – праздничные дни
3 и 6 января – дежурная служба (терапевт, педиатр, участковые медсестры) с 9.00 до 14.00. Во врачебных амбулаториях с. Осипенко, с. Верхнесадовое, п. Кача, п. Солнечный в эти дни с 9.00 до 14.00 принимают терапевт, педиатр и участковые медсестры.
ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»
Стационар работает круглосуточно, дежурные службы усилены квалифицированными специалистами.
В поликлиниках работают дежурные службы и кабинеты неотложной помощи.
Консультативная поликлиника на пр. ген. Острякова, 211А:
6 января: нефролог, травматолог-ортопед, пульмонолог, гастроэнтеролог, детский кардиолог с 8.00 до 14.00
8 января: аллерголог-иммунолог, акушер-гинеколог, невролог с 8.00 до 14.00
Детские поликлиники на пр. ген. Острякова, 37 и Ластовая, 8/10
3 января: педиатры, ЛОР, хирург (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00
4 января: педиатры (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00
6 января: педиатры (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00
8 января: педиатры, ЛОР, травматолог-ортопед (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00.
Детские поликлиники на ул. Юмашева, 19Г и Корчагина, 40
3 января: педиатры, ЛОР, рентген (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 1400
4 января: педиатры, ЛОР, хирург (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00
6 января: педиатры, ЛОР, хирург, рентген (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00
8 января – педиатры, ЛОР (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00.
ГБУЗС «Городская больница № 9»
Взрослая поликлиника на ул. Мира, 5
3 января: медрегистратор, процедурный кабинет, выписка больничных листов с 8.00 до 14.00, хирург с 9.00 до 12.00
4 января: медрегистратор с 8.00 до 14.00, процедурный кабинет с 9.00 до 12.00
6 января: медрегистратор с 8.00 до 14.00, травматолог, процедурный кабинет, выписка больничных листов с 9.00 до 12.00
8 января: медрегистратор с 8.00 до 14.00, процедурный кабинет с 9.00 до 12.00
Участковая служба (терапевты, врачи общей практики) прием с 8.00 до 12.00, обслуживание вызовов с 12.00 до 14.00
Женская консультация на ул. Мира, 5: 3 января с 9.00 до 12.00
Детская поликлиника на ул. Мира, 5: 3, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 13.00
Стоматология на ул. Мира, 5: 3, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 13.00
Врачебные амбулатории с. Орлиное и с. Терновка работают 3, 4, 6 и 8 января, прием пациентов с 8.00 до 11.00, обслуживание вызовов с 11.00 до 13.00
Взрослая поликлиника на ул. Умрихина, 16
2 января: фельдшер с 8.00 до 14.00
3 января: терапевт, хирург с 8.00 до 14.00
4 января: терапевт с 8.00 до 14.00
6 января: гинеколог, акушерка, стоматолог с 8.00 до 14.00
8 января: терапевт с 8.00 до 14.00
Детская поликлиника на ул. Умрихина, 8
2, 3, 4, 6, 8 января: педиатр с 8.00 до 14.00
ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1»
Отделение № 1 на ул. Бутакова, 40
31 декабря: с 7.30 до 19.00
3, 4 и 6 января: дежурная служба с 8.00 до 14.00
Отделение № 2 на ул. Надеждинцев, 20
31 декабря: с 7.00 до 18.00
3, 4 и 6 января: дежурная служба с 8.00 до 14.00
Стоматологический кабинет для маломобильной группы населения
31 декабря: с 8.00 до 16.54
9 января с 8.00 до 17.54
ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника»
31 декабря: с 8.00 до 14.00
3, 4 и 6 января: с 8.00 до 1400
9 января: с 8.00 до 20.00
ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А Задорожного»
Стационар работает круглосуточно. В поликлинике 2, 3, 6 и 8 января: с 9.00 до 13.00 работают дежурные доктора.
ГБУЗС «Городская инфекционная больница»
Стационар работает круглосуточно.
Консультативно-диагностическое отделение 2 января: с 9.00 до 11.00, 4 января с 8.00 до 15.00
«Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом» 3 января: с 9.00 до 16.45
ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер»
Стационар работает круглосуточно.
Поликлиника с 31 декабря по 8 января - выходные.
ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница»
В поликлинике и стационаре все новогодние праздники работает дежурная служба и дежурные администраторы.
ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер»
31 декабря: с 7.00 до 18.00
3, 4, 6 и 8 декабря: с 8.00 до 14.00
ГАУЗС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» - не работает
ГБУЗС «Центр крови»
6 января прием доноров с 8.00 до 12.00.
ГКУЗС «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики»
С 1 по 8 января дежурят администраторы
СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной»
С 1 по 8 января – выходные.
ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работает круглосуточно
АПТЕКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Крым
В РК у сотрудников аптек для выдачи льготных лекарств 31 декабря - обычный рабочий день, 1 января выходной.
Режимы работы аптечных организаций. Фото: Минздрав РК
Севастополь
Новогодние выходные - с 31 декабря по 8 января включительно. Утверждены графики работы пунктов отпуска льготных лекарств. с 9 января, учреждения работают в прежнем режиме.
Аптеки на проспекте Октябрьской революции, 33 и на улице Силаева, 3 работают 3, 4 и 6 января с 10.00 до 16.00.
Получить льготные лекарства
в горбольнице № 1 на улице адмирала Октябрьского, 19 можно 3, 4 и 6 января с 9.00 до 14.00
в горбольнице № 4 на улице Леваневского, 25: 3, 4 и 6 января с 10.00 до 16.00
Аптечный пункт в горбольнице № 9 на улице Мира, работает 3 и 6 января с 10.00 до 14.00
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