Как работают поликлиники и аптеки для льготников в Новый год 2020

Новогодние праздники щедро подарили неделю отдыха. Сотрудников многих служб отправили на зимние каникулы, но что делать, если нездоровится. КП-Крым рассказывает, как работают поликлиники и аптеки для льготников на новогодние праздники.

БОЛЬНИЦЫ

Крым

В Минздраве сообщили КП-Крым, что поликлиники работают с 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января работают с 9.00 до 15.00 часов, затем вступает в силу привычный график.

- В поликлиниках будут оказывать неотложную помощь, все стационары работают круглосуточно, - отметили в ведомстве.

Севастополь

Зимние каникулы у медиков продлятся с 31 декабря по 8 января включительно. В дни отдыха в поликлиниках и стоматологиях можно обратиться в дежурные службы, сотрудники «Скорой помощи» и круглосуточных стационаров все праздники будут на посту.

ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»:

2,3,4,6,8 января все взрослые поликлиники и амбулатория общей практики – семейной медицины работают в дежурном режиме.

Дежурные терапевты: с 9.00 до 14.00 во всех поликлиниках.

Хирурги

в поликлинике

ул. адм. Октябрьского, 19: 2 и 3 января с 9.00 до 14.00

ул. Ерошенко, 11: 3 и 8 января с 9.00 до 14.00

ул. Бориса Михайлова, 4: 3 и 6 января с 9.00 до 14.00

ул. Супруна, 19 и Силаева, 3: 6 января с 9.00 до 14.00

ул. Геннериха, 1 и Будищева, 9: 3 января с 9.00 до 14.00.

Травматологи

в поликлинике

ул. адм. Октябрьского, 19: 4 января, 8 января с 9.00 до 14.00

ул. Ерошенко, 11: 2 января,6 января с 9.00 до 14.00

ул. Супруна, 19 и Силаева, 3: 3 января с 9.00 до 14.00

ул. Геннериха, 1 и Будищева, 9: 6 января с 9:00 до 14:00

Прием уролога

в поликлинике на ул. адм. Октябрьского, 19: 6 января с 9.00 до 14.00

Прием ЛОР-врача

в поликлинике на ул. Бориса Михайлова, 4: 2 января,8 января с 9.00 до 14.00

Женская консультация

№ 1 (ул. Юмашева, 4): 2, 3 и 6 января с 9.00 до 14.00

№ 2 (пр. ген. Острякова, 36): 2, 3, 6 и 8 января с 9.00 до 14.00

№ 3 (ул. Геннериха, 1): 3 января с 9.00 до 14.00.

ГБУЗС «Городская больница № 4»:

31 декабря – дежурная служба (терапевт, педиатр, участковые медсестры) с 9.00 до 14.00

1 и 2 января – праздничные дни

3 и 6 января – дежурная служба (терапевт, педиатр, участковые медсестры) с 9.00 до 14.00. Во врачебных амбулаториях с. Осипенко, с. Верхнесадовое, п. Кача, п. Солнечный в эти дни с 9.00 до 14.00 принимают терапевт, педиатр и участковые медсестры.

ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

Стационар работает круглосуточно, дежурные службы усилены квалифицированными специалистами.

В поликлиниках работают дежурные службы и кабинеты неотложной помощи.

Консультативная поликлиника на пр. ген. Острякова, 211А:

6 января: нефролог, травматолог-ортопед, пульмонолог, гастроэнтеролог, детский кардиолог с 8.00 до 14.00

8 января: аллерголог-иммунолог, акушер-гинеколог, невролог с 8.00 до 14.00

Детские поликлиники на пр. ген. Острякова, 37 и Ластовая, 8/10

3 января: педиатры, ЛОР, хирург (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00

4 января: педиатры (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00

6 января: педиатры (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00

8 января: педиатры, ЛОР, травматолог-ортопед (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00.

Детские поликлиники на ул. Юмашева, 19Г и Корчагина, 40

3 января: педиатры, ЛОР, рентген (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 1400

4 января: педиатры, ЛОР, хирург (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00

6 января: педиатры, ЛОР, хирург, рентген (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00

8 января – педиатры, ЛОР (+ обслуживание вызовов) с 8.00 до 14.00.

ГБУЗС «Городская больница № 9»

Взрослая поликлиника на ул. Мира, 5

3 января: медрегистратор, процедурный кабинет, выписка больничных листов с 8.00 до 14.00, хирург с 9.00 до 12.00

4 января: медрегистратор с 8.00 до 14.00, процедурный кабинет с 9.00 до 12.00

6 января: медрегистратор с 8.00 до 14.00, травматолог, процедурный кабинет, выписка больничных листов с 9.00 до 12.00

8 января: медрегистратор с 8.00 до 14.00, процедурный кабинет с 9.00 до 12.00

Участковая служба (терапевты, врачи общей практики) прием с 8.00 до 12.00, обслуживание вызовов с 12.00 до 14.00

Женская консультация на ул. Мира, 5: 3 января с 9.00 до 12.00

Детская поликлиника на ул. Мира, 5: 3, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 13.00

Стоматология на ул. Мира, 5: 3, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 13.00

Врачебные амбулатории с. Орлиное и с. Терновка работают 3, 4, 6 и 8 января, прием пациентов с 8.00 до 11.00, обслуживание вызовов с 11.00 до 13.00

Взрослая поликлиника на ул. Умрихина, 16

2 января: фельдшер с 8.00 до 14.00

3 января: терапевт, хирург с 8.00 до 14.00

4 января: терапевт с 8.00 до 14.00

6 января: гинеколог, акушерка, стоматолог с 8.00 до 14.00

8 января: терапевт с 8.00 до 14.00

Детская поликлиника на ул. Умрихина, 8

2, 3, 4, 6, 8 января: педиатр с 8.00 до 14.00

ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1»

Отделение № 1 на ул. Бутакова, 40

31 декабря: с 7.30 до 19.00

3, 4 и 6 января: дежурная служба с 8.00 до 14.00

Отделение № 2 на ул. Надеждинцев, 20

31 декабря: с 7.00 до 18.00

3, 4 и 6 января: дежурная служба с 8.00 до 14.00

Стоматологический кабинет для маломобильной группы населения

31 декабря: с 8.00 до 16.54

9 января с 8.00 до 17.54

ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника»

31 декабря: с 8.00 до 14.00

3, 4 и 6 января: с 8.00 до 1400

9 января: с 8.00 до 20.00

ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А Задорожного»

Стационар работает круглосуточно. В поликлинике 2, 3, 6 и 8 января: с 9.00 до 13.00 работают дежурные доктора.

ГБУЗС «Городская инфекционная больница»

Стационар работает круглосуточно.

Консультативно-диагностическое отделение 2 января: с 9.00 до 11.00, 4 января с 8.00 до 15.00

«Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом» 3 января: с 9.00 до 16.45

ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер»

Стационар работает круглосуточно.

Поликлиника с 31 декабря по 8 января - выходные.

ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница»

В поликлинике и стационаре все новогодние праздники работает дежурная служба и дежурные администраторы.

ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер»

31 декабря: с 7.00 до 18.00

3, 4, 6 и 8 декабря: с 8.00 до 14.00

ГАУЗС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» - не работает

ГБУЗС «Центр крови»

6 января прием доноров с 8.00 до 12.00.

ГКУЗС «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики»

С 1 по 8 января дежурят администраторы

СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной»

С 1 по 8 января – выходные.

ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работает круглосуточно

АПТЕКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Крым

В РК у сотрудников аптек для выдачи льготных лекарств 31 декабря - обычный рабочий день, 1 января выходной.

Режимы работы аптечных организаций. Фото: Минздрав РК

Севастополь

Новогодние выходные - с 31 декабря по 8 января включительно. Утверждены графики работы пунктов отпуска льготных лекарств. с 9 января, учреждения работают в прежнем режиме.

Аптеки на проспекте Октябрьской революции, 33 и на улице Силаева, 3 работают 3, 4 и 6 января с 10.00 до 16.00.

Получить льготные лекарства

в горбольнице № 1 на улице адмирала Октябрьского, 19 можно 3, 4 и 6 января с 9.00 до 14.00

в горбольнице № 4 на улице Леваневского, 25: 3, 4 и 6 января с 10.00 до 16.00

Аптечный пункт в горбольнице № 9 на улице Мира, работает 3 и 6 января с 10.00 до 14.00

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