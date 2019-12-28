Крымские чиновники положили себе под елочку премий на 123 миллиона
Правительство Крыма распределило между министерствами, комитетами, службами и инспекциями премии на 122 799 400 рублей по итогам года. Поощрение региональных управленческих команд полагается за достижение показателей деятельности исполнительной власти.
Согласно распоряжению правительства Крыма, достижения аппарата Совета министров за год оказались самыми значительными и потянули на 20 954 600 рублей премиальных.
На втором месте - Госкомрегистр с достижениями на 9 522 500 рублей. Минсельхоз на третьем - 7 773 500 рублей.
Минтруда и соцзащиты с премиальным фондом в 7 379 200 рублей - на четвертом, Минфин - на пятом с показателем в 7 097 600 рублей.
Дальнейшая рейтинговая таблица выглядит следующим образом:
Минземимущества - на 5 579 400 рублей
Минэкономразвития - на 5 407 700 рублей
Минстрой - на 5 021 400 рублей
Минобразования, науки и молодежи - на 4 731 700 рублей
Минздрав - на 4 281 100 рублей
Минприроды -на 3 701 700 рублей
Минпромполитики - на 3 548 800 рублей
Госкомветеринарии - на 3 165 200 рублей
Мининформ - на 3 004 300 рублей
МинЖКХ - на 2 918 400 рублей
Минтранс - на 2 618 000 рублей
Минюст - на 2 601 900 рублей
Минкультуры - на 2 403 400 рублей
Служба финансового надзора - на 1 931 300 рублей
Представительство РК при президенте - на 1 866 800 рублей
Минтопэнерго - на 1 588 000 рублей
Минспорта - на 1 545 100 рублей
Госкомцен - на 1 448 500 рублей
Служба по земельному и фитосанитарному надзору - на 1 207 100 рублей
Госкомитет конкурентной политики - на 1 126 600 рублей
МЧС - на 1 086 400 рублей
Госкомнац - на 1 073 000 рублей
Госкомводхоз - на 992 500 рублей
Служба по экологическому и технологическому надзору - на 898 600 рублей
Служба госстройнадзора - на 885 200 рублей
Инспекция по труду - на 777 900 рублей
Инспекция по жилнадзору - на 777 900 рублей
Комитет по противодействию коррупции - на 616 900 рублей
Госкомохраны культурного наследия - на 402 400 рублей,
Госкомрахив - на 375 500 рублей
Служба по мобилизационной работе - на 241 400 рублей
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ИСТОЧНИК KP.RU