Крымские чиновники положили себе под елочку премий на 123 миллиона

Правительство Крыма распределило между министерствами, комитетами, службами и инспекциями премии на 122 799 400 рублей по итогам года. Поощрение региональных управленческих команд полагается за достижение показателей деятельности исполнительной власти.

Согласно распоряжению правительства Крыма, достижения аппарата Совета министров за год оказались самыми значительными и потянули на 20 954 600 рублей премиальных.

На втором месте - Госкомрегистр с достижениями на 9 522 500 рублей. Минсельхоз на третьем - 7 773 500 рублей.

Минтруда и соцзащиты с премиальным фондом в 7 379 200 рублей - на четвертом, Минфин - на пятом с показателем в 7 097 600 рублей.

Дальнейшая рейтинговая таблица выглядит следующим образом:

Минземимущества - на 5 579 400 рублей

Минэкономразвития - на 5 407 700 рублей

Минстрой - на 5 021 400 рублей

Минобразования, науки и молодежи - на 4 731 700 рублей

Минздрав - на 4 281 100 рублей

Минприроды -на 3 701 700 рублей

Минпромполитики - на 3 548 800 рублей

Госкомветеринарии - на 3 165 200 рублей

Мининформ - на 3 004 300 рублей

МинЖКХ - на 2 918 400 рублей

Минтранс - на 2 618 000 рублей

Минюст - на 2 601 900 рублей

Минкультуры - на 2 403 400 рублей

Служба финансового надзора - на 1 931 300 рублей

Представительство РК при президенте - на 1 866 800 рублей

Минтопэнерго - на 1 588 000 рублей

Минспорта - на 1 545 100 рублей

Госкомцен - на 1 448 500 рублей

Служба по земельному и фитосанитарному надзору - на 1 207 100 рублей

Госкомитет конкурентной политики - на 1 126 600 рублей

МЧС - на 1 086 400 рублей

Госкомнац - на 1 073 000 рублей

Госкомводхоз - на 992 500 рублей

Служба по экологическому и технологическому надзору - на 898 600 рублей

Служба госстройнадзора - на 885 200 рублей

Инспекция по труду - на 777 900 рублей

Инспекция по жилнадзору - на 777 900 рублей

Комитет по противодействию коррупции - на 616 900 рублей

Госкомохраны культурного наследия - на 402 400 рублей,

Госкомрахив - на 375 500 рублей

Служба по мобилизационной работе - на 241 400 рублей

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