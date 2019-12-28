2019-12-28T17:34:20+03:00
Общество

Как в Крыму работают банки, почта и автостанции в новогодние праздники 2020

До 9 января в Крыму выходные дни
Анна КИРИЕНКО
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Дворники выйдут на уборку улиц с рассветом 1 января. Фото: Архив КПДворники выйдут на уборку улиц с рассветом 1 января. Фото: Архив КП
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ТРАНСПОРТ

Автостанции "Крымавтотранса" будут работать 31 декабря по расписанию. Причем количество межрегиональных автобусных рейсов в Крым в канун Нового года традиционно увеличивается. Но уже 1 и 2 января рейсов станет значительно меньше, как на материк, так и на внутренних маршрутах по Крыму. Точное расписание "Крымавтотранс" опубликует на своем сайте 30 декабря.

Расписание движения на междугородних линиях "Крымтроллейбус" также станет известно 30 декабря.

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Транспорт в Симферополе будет работать в новогоднюю ночь до 3 часов. Фото: Архив КП

Транспорт в Симферополе будет работать в новогоднюю ночь до 3 часов. Фото: Архив КП

ПОЧТА

Оплатить коммунальные счета лучше совершить до Нового года. Почтовые отделения в сельской местности будут работать по 28 декабря включительно, в городах - по 30 декабря.

В течение трех дней - 31 декабря этого года и 1, 2 января следующего - услуги почтовой связи предоставлять не будут.

На Рождество Христово 7 января на почте также традиционно выходной. Выдавать пенсии в сельских отделениях будут 3 января (за 5 и 6 января) и 4 января (за 4 и 7 января). В городских отделениях пенсию крымчане получат 4 января (за 4 и 5 января) и 6 января ( за 6 и 7 января).

БАНКИ

Банковские учреждения Крыма до 9 января уходят на новогодние каникулы.

Отделения РНКБ 31 декабря будут работать до 16:00. Крымские отделения «Банка Россия» 31 декабря работают до 13:00, отделения Генбанка - до 14:00.

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ

Государственные, республиканские и муниципальные учреждения не работают до 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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