В ялтинском Мороз-параде приняли участие около тысячи человек: Лучшие фото

Десятый парад Дедов Морозов в Ялте собрал более тысячи участников. Традиционно команды прошли по нижней набережной от концертного зала «Юбилейный» к главной сцене у сквера им. Ленина.

Все участнии парада облачаютсяв костюмы Деда Мороза. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В этом году в параде Дедов Морозов участвовали 40 команд. Вслед за байкерами и духовым оркестром «Ялта» шествовали великаны Евпаторийского театра на ходулях, воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, команды поселковых клубов и Центров культуры населенных пунктов Большой Ялты, предприятий и организаций муниципального округа, а также – воспитанники спортивной школы борьбы им. Павленко и команды любителей зимнего плавания и закаливания из Севастополя и Симферополя.

Шествие традиционно проходит по нижней набережной. Фото: пресс-служба администрации Ялты

- Оригинальный сюрприз подготовили участники команды Ялтинской городской организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, - уточнили в пресс-службе администрации Ялты. - Облачившись в зеленые плащи, они сформировали живую новогоднюю ель. Еще один «сюрприз» спустился с небес: 10 парапланеристов, облаченных в костюмы Дедов Морозов, стартовав с Ай-Петри и покружив над Ялтой, приземлились прямо на набережной.

Сцена на набережной Ялты будет работать все праздничные дни. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Зеленые плащи превратились в живую елку. Фото: пресс-служба администрации Ялты