2019-12-28T17:48:58+03:00
Происшествия

Более 100 человек в аэропорту Симферополя ждут самолет, который экстренно сел в Екатеринбурге

У воздушного судна сработал сигнал о неисправности датчика скорости
Никита ПОЛЬКОАртем АРТЕМОВ
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Рейс "Екатеринбург-Симферополь" совершил экстренную посадкуРейс "Екатеринбург-Симферополь" совершил экстренную посадкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 100 человек в аэропорту «Симферополь» вечером 28 января ждут своего вылета в Екатеринбург из-за задержки самолета «Уральских авиалиний». Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее борт был вынужден срочно вернуться в столицу Урала из-за неисправности датчика скорости.

Для пассажиров, которые сейчас находятся в Екатеринбурге, выделят резервный самолет, вылет уже назначен на 19.20. Запасной борт доставит их в аэропорт «Симферополь» и заберет тех, кто ждет отправления рейса из Крыма.

В аэропорту Симферополя заверили КП-Крым, что граждан, ожидающих самолет в крымской столице, авиаперевозчик обеспечивает всем необходимым: едой, теплыми вещами.

Экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту «Екатеринбург-Симферополь», совершил в аэропорту «Кольцово», так как сразу после взлета на воздушном судне сработал сигнал о неисправности датчика скорости. Около двух часов самолет кружил в небе, чтобы сжечь топливо, после чего вернулся в аэропорт.

На борту находился 151 пассажир и 6 членов экипажа. .

Сразу после экстренной посадки самолета Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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