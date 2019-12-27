Вокзал Симферополя провожал поезд на Москву давкой среди пассажиров

В Симферополе оживилась работа железнодорожного вокзала: пошли поезда по Крымскому мосту, в силе остались и местные электрички. Историческое событие - начало движения пассажирских поездов с материковой части России - омрачила лишь давка на входе в железнодорожный вокзал столицы Крыма вечером 26 декабря.

- Вокзал со всех сторон заборами обнесли и всех пассажиров в одну дверь загоняют, - жалуются крымчане, которым пришлось вчера опоздать на свои электрички из-за нововведений КЖД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/752160" frameborder="0"></iframe> В Симферополе люди занимали очередь, чтобы пройти на железнодорожный вокзал.Никита ПОЛЬКО

Как видно на фото и видео, сделанными КП-Крым, чтобы попасть во внутрь здания вокзала, нужно иметь солидный запас времени и крепкие нервы.

В помещении вокзала пассажиры проходят через устройства, выявляющие предметы, которые нельзя перевозить в поезде.Фото: Никита ПОЛЬКО

Проблема в том, что для входа в здание вокзала, через которое теперь можно попасть к перронам, оставили только одну дверь. За дверью - рамка-металлоискатель и пройти ее можно предварительно вытащив из карманов все металлические предметы, а багаж нужно отправлять на ленту через рентген-аппарат. Все это занимает время и в итоге на площадке перед входом собралась приличная толпа нервничающих людей, на которых лился дождь.

Многие просто не знали о нововведениях и сильно переживали, боясь опоздать на свои электрички. Но служба безопасности вокзала была неуклонна и отправляла всех к рамкам.

Волновались пассажиры и потому, что приехали на вокзал впритык к отправлению, по привычке. Многих задержали дорожные заторы. К тому же, в промежуток времени с 17.35 до 18.40 с вокзала отправлялись составы сразу по шести(!) направлениям, одно из которых - "Симферополь-Москва".

- Просто в этот день, 26 декабря, очень много людей пришло встречать и провожать первый поезд из Москвы, - говорит КП-Крым Михаил Куликов, замначальника управления обслуживания пассажиров Крымской железной дороги. - После того, как прошли торжественные мероприятия, все пошло в штатном режиме. Все нормально: в здание вокзала можно попасть с восточной стороны, где на входе установлены две рамки-металлоискатели. Пассажир сразу же проходит вовнутрь - к кассам, в зал ожидания или на перрон. Выход в город происходит по другому пропускному пути - из дворика-амфитеатра. Вот и получается, что пассажиропотоки на «вход» и «выход» не пересекаются.

Куликов подчеркивает, что это стандартная система пропуска и что никаких особых неудобств пассажиры испытывать не будут даже в самый пик курортного сезона.

Такой режим пропуска уже давно работает на железнодорожных вокзалах всей России. Мера это вынужденная, принята в рамках борьбы с терроризмом. Главная цель новшества - не допустить провоза в поездах оружия и взрывчатых веществ.

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