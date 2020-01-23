Адвокаты Филонова: Суд неправомерно продлил арест экс-главы администрации Евпатории

Защита бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова считает, что Верховный суд РК нарушил нормы уголовно-процессуального кодекса, продлив арест их подопечному на два месяца.

Напомним, Андрея Филонова задержали 3 апреля после обысков, прошедших в городской администрации, по месту жительства чиновника и еще по двум десяткам адресов. На градоначальника завели два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий» (ч.3 ст. 286 УК РФ).

В частности, ВС РК еще 19 декабря прошлого года в закрытом судебном заседании должен быть рассмотреть представление Евпаторийского городского суда об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом официально уведомили и обвиняемого, и его защитников.

Однако в нарушение норм УПК РФ, без уведомления обвиняемого и его защитника, Верховный суд Крыма по инициативе судьи кроме изменения территориальной подсудности в этом же заседании разрешил вопрос о продлении Андрею Филонову срока содержания под стражей еще на 2 месяца - то есть до 19 февраля 2020 года.

Рассмотрение этого вопроса стало сюрпризом не только для обвиняемого и его защитников, но и для прокурора, который был уведомлен лишь об изменении территориальной подсудности. Секретарь заседания суда также была не в курсе и не подготовила необходимых извещений.

- Нарушение судом процедуры и порядка продления меры пресечения в виде содержания под стражей привело к нарушению принципа состязательности сторон и лишило возможности обвиняемого и его защитников представить суду доказательства, которые бы указывали на возможность применения более мягкой меры пресечения, а именно домашнего ареста, - говорит адвокат Андрея Филонова Алла Кошенко.

При этом суд не принял во внимание, что 13 декабря 2019 года Верховный суд Республики в ином судебном составе сократил срок содержания под стражей обвиняемому - с 31 декабря 2019 года на 23 декабря минувшего года. Таким образом суд учел характеристики о надлежащем поведении обвиняемого в СИЗО, справки о состоянии здоровья и иные факты. То есть ранее судья этого же суда уже посчитал, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения, уже изменились, считает защита.

- Удивление вызывает также тот факт, что все судьи Евпаторийского городского суда отказались рассматривать уголовное дело в отношении Андрея Филонова, хотя этому же суду ничего не мешало рассмотреть иск прокуратуры с требованием к главе муниципального образовании расторгнуть трудовой контракт с Андреем Филоновым, - сообщает другой адвокат Александр Вольвач.

Защитники бывшего главы администрации Евпатории еще 20 и 23 декабря 2019 года на указанное постановление Верховного суда РК подали апелляционные жалобы в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи. Тем не менее, ВС Республики Крым затянул отправку этих жалоб и фактически отправил их в Сочи вместе с уголовным делом только 14 января 2020 года. До сих пор апелляционные жалобы еще даже не рассмотрены.

СПРАВКА КП

Андрея Филонова подозревают в незаконном изменении вида разрешенного использования 14 гектаров муниципальной земли, которую он передал коммерсантам в аренду по заниженной стоимости. Из-за этого бюджет потерял 35 миллионов рублей. Также, по версии следствия, с согласия Филонова коммерческое предприятие неправомерно внесло в качестве уставного капитала госимущество на 44 миллиона рублей.

Суда Филонов ожидает в СИЗО. Если его признают виновным, то он может отправиться в тюрьму лет на 10.

Вменяемая следствием общая сумма ущерба, якобы нанесенная городской казне, составила около 80 миллионов рублей.

Горсовет Евпатории временно отстранил Андрея Филонова от должности и назначил исполняющего обязанности главы администрации.

Филонов несколько раз обжаловал избранную меру пресечения и просил изменить ее на домашний арест, однако суд неизменно оставлял его в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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