2020-01-23T16:47:17+03:00
Происшествия

Адвокаты Филонова: Суд неправомерно продлил арест экс-главы администрации Евпатории

«Железный мэр» Андрей Филонов пробудет в СИЗО до 19 февраля
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Экс-мэр находится под стражей с апреля прошлого года.Экс-мэр находится под стражей с апреля прошлого года.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Защита бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова считает, что Верховный суд РК нарушил нормы уголовно-процессуального кодекса, продлив арест их подопечному на два месяца.

Напомним, Андрея Филонова задержали 3 апреля после обысков, прошедших в городской администрации, по месту жительства чиновника и еще по двум десяткам адресов. На градоначальника завели два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий» (ч.3 ст. 286 УК РФ).

В частности, ВС РК еще 19 декабря прошлого года в закрытом судебном заседании должен быть рассмотреть представление Евпаторийского городского суда об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом официально уведомили и обвиняемого, и его защитников.

Однако в нарушение норм УПК РФ, без уведомления обвиняемого и его защитника, Верховный суд Крыма по инициативе судьи кроме изменения территориальной подсудности в этом же заседании разрешил вопрос о продлении Андрею Филонову срока содержания под стражей еще на 2 месяца - то есть до 19 февраля 2020 года.

Рассмотрение этого вопроса стало сюрпризом не только для обвиняемого и его защитников, но и для прокурора, который был уведомлен лишь об изменении территориальной подсудности. Секретарь заседания суда также была не в курсе и не подготовила необходимых извещений.

- Нарушение судом процедуры и порядка продления меры пресечения в виде содержания под стражей привело к нарушению принципа состязательности сторон и лишило возможности обвиняемого и его защитников представить суду доказательства, которые бы указывали на возможность применения более мягкой меры пресечения, а именно домашнего ареста, - говорит адвокат Андрея Филонова Алла Кошенко.

При этом суд не принял во внимание, что 13 декабря 2019 года Верховный суд Республики в ином судебном составе сократил срок содержания под стражей обвиняемому - с 31 декабря 2019 года на 23 декабря минувшего года. Таким образом суд учел характеристики о надлежащем поведении обвиняемого в СИЗО, справки о состоянии здоровья и иные факты. То есть ранее судья этого же суда уже посчитал, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения, уже изменились, считает защита.

- Удивление вызывает также тот факт, что все судьи Евпаторийского городского суда отказались рассматривать уголовное дело в отношении Андрея Филонова, хотя этому же суду ничего не мешало рассмотреть иск прокуратуры с требованием к главе муниципального образовании расторгнуть трудовой контракт с Андреем Филоновым, - сообщает другой адвокат Александр Вольвач.

Защитники бывшего главы администрации Евпатории еще 20 и 23 декабря 2019 года на указанное постановление Верховного суда РК подали апелляционные жалобы в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи. Тем не менее, ВС Республики Крым затянул отправку этих жалоб и фактически отправил их в Сочи вместе с уголовным делом только 14 января 2020 года. До сих пор апелляционные жалобы еще даже не рассмотрены.

СПРАВКА КП

Андрея Филонова подозревают в незаконном изменении вида разрешенного использования 14 гектаров муниципальной земли, которую он передал коммерсантам в аренду по заниженной стоимости. Из-за этого бюджет потерял 35 миллионов рублей. Также, по версии следствия, с согласия Филонова коммерческое предприятие неправомерно внесло в качестве уставного капитала госимущество на 44 миллиона рублей.

Суда Филонов ожидает в СИЗО. Если его признают виновным, то он может отправиться в тюрьму лет на 10.

Вменяемая следствием общая сумма ущерба, якобы нанесенная городской казне, составила около 80 миллионов рублей.

Горсовет Евпатории временно отстранил Андрея Филонова от должности и назначил исполняющего обязанности главы администрации.

Филонов несколько раз обжаловал избранную меру пресечения и просил изменить ее на домашний арест, однако суд неизменно оставлял его в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безвозмездно, то есть даром: Мэра Евпатории обвиняют в передаче частникам имущества на 44 миллиона

Стали известны подробности второго уголовного дела в отношении Андрея Филонова (подробнее)

Ущерб бюджету в 35 миллионов: Стало известно, за что задержали мэра Евпатории

ФСБ с утра проводит обыски в городской администрации и по месту жительства чиновника (подробнее)

"Это издержки производства": Филонов об уголовном деле и обысках в администрации Евпатории

Чиновник заявил, что готов ответить перед законом, если его признают виновным (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «АРЕСТ МЭРА ЕВПАТОРИИ АНДРЕЯ ФИЛОНОВА»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Рядом с побережьем Феодосии из судна вылилась нефть
Благополучные и беспомощные: В Симферополе стартовала акция в поддержку бездомных животных
В Ялте разбирают завалы после урагана
Вслед за пешеходным переходом на площаде Куйбышева убрали и остановку
Власти Симферополя попросили полицию разобраться с попрошайками в городе
Аксенов назвал участников марша Чубарова провокаторами
Крымские мидии и устрицы будут продавать в Армении, Казахстане и Белоруссии
Кавказцу, который убил севастопольца за отказ станцевать лезгинку, выдвинули обвинения
Симферопольцы 28 января будут без воды до полуночи
Одну из дорог Крыма закроют на полтора месяца ради ремонта
В Крыму хотят ограничить движение фур по отремонтированным дорогам
Вышел на каяке в море и не вернулся: В Севастополе ищут пропавшего мужчину
Крымчанку могут посадить за невыплаченные алименты
Погода в Крыму на 23 января: до +3 градусов и снег
Художники из Турции распишут Соборную мечеть в Симферополе
Судью из Крыма заочно осудили на Украине за госизмену
Украинский телеканал ATR оказался на грани банкротства
Стало известно, когда подорожает газ в Крыму
Для льготников Крыма проезд в маршрутках и троллейбусах будет по картам
В Симферополе и Севастополе 23 января частично отключат электричество
В лесах и горах Ялты прошли тренировки бойцов ОМОНа
Аксенов: Коллекторы не должны собирать с крымчан долги за услуги ЖКХ
Кинотеатр «Космос» после судов вернули Симферополю
Эксперт перечислил утопающие в мусоре города Крыма
В Керчи на весь день снизили давление в водопроводе