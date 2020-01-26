2020-01-26T12:02:24+03:00
Общество

Глазами Высоцкого: В Симферополе состоится премьера спектакля «Гамлет XX века»

Проект объединяет классическую и рок-музыку, поэзию, авторскую песню и танцевальные композиции
Степан ОСТИНОВ
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Роль Гамлета исполнит заслуженный артист АР Крым Дмитрий Сильченко.Роль Гамлета исполнит заслуженный артист АР Крым Дмитрий Сильченко.
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В симферопольском Государственном академическом музтеатре Республики Крым 28 января состоится премьера концерта-спектакля «Гамлет XX века», посвященного актеру и барду Владимиру Высоцкому в роли принца датского.

- Роль Гамлета – лучшая в жизни Владимира Высоцкого. Сыграв ее, именно он стал «героем своего времени», Гамлетом ХХ века. Суть задуманного творческой группой – увидеть мир глазами Гамлета-Высоцкого, согреть «заблудшие души» неукротимым в поисках добра сердцем, показать путь к свету, - отмечают организаторы спектакля.

Данный проект — музыкально поэтический. Он объединяет на сцене в едином культурном пространстве старинную классическую и рок-музыку, поэзию, авторскую песню, танцевальные композиции.

Роль Гамлета исполнит заслуженный артист АР Крым Дмитрий Сильченко. а самого Владимира Семеновича Высоцкого сыграет Анатолий Тавровский.

Начало спектакля — в 19.00.

Полная афиша спектакля

Полная афиша спектакля

СПРАВКА «КП»

Владимир Высоцкий — советский поэт, актер театра и кино, знаменитый бард, автор прозаических произведений и сценариев. Театральная биография Высоцкого, окончившего в 1960 году Школу-студию МХАТ, связана главным образом с работой в Театре на Таганке. Именно на его актер в 1971 году сыграл Гамлета по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Многие специалисты отмечают, что это самая сильная роль Владимира Высоцкого в театре. В течение девяти лет Высоцкий сыграл Гамлета в СССР и во время зарубежных гастролей более двухсот раз. Последний его выход на сцену в образе принца датского состоялся за неделю до смерти — 18 июля 1980 года.

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