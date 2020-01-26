2020-01-26T16:20:42+03:00
Политика

Лечить можно в Крыму: Поклонская рассказала о «вирусе переписывания истории» в Европе

Депутат Госдумы с иронией призвала медиков считать нацизм опасным психическим заболеванием
Степан ОСТИНОВ
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"Вирус" в основном сконцентрирован в Польше, Прибалтике и Западной Украине, считает Наталья Поклонская."Вирус" в основном сконцентрирован в Польше, Прибалтике и Западной Украине, считает Наталья Поклонская.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская саркастически отреагировала на статью замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который поддержал резолюцию польского сейма о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Напомним, резолюцию о том, что Советский Союз наравне с нацистской Германией якобы виновен в начале Второй Мировой войны, парламент Польши принял 9 января. Накануне же Василий Бондар в своей статье для одного из украинских изданий поддержал решение польских властей.

Наталья Поклонская иронично называет переиначивание истории «заразой» и сравнивает ее с нашумевшим коронавирусом, который сейчас бушует в Китае.

- Симптомы таковы: человек с видом обделавшегося кота начинает заламывать руки и пускать пену изо рта, когда слышит про советских воинов-освободителей. У него возникает маниакальное желание выдвинуть свои теории, очерняющие память героев. Вирус в основном сконцентрирован в Польше, Прибалтике и Западной Украине. Заражаются не по одиночке, а целыми группами, - пишет депутат Госдумы на своей странице в Facebook.

Наталья Поклонская спешит поделиться рецептом лекарства от такого «недуга». По ее словам, находящимся «в зоне заражения» необходимо послушать песню «Темная ночь», посмотреть фильм «В бой идут одни старики» и вникнуть в старые школьные учебники по истории.

- Я призываю медиков объединиться и признать нацизм и переписывание истории опасным психическим заболеванием, а больным назначать принудительное лечение. Клинику можем открыть в Крыму, хотя желательно, чтобы климат был морозным - Урал или Сибирь тоже подойдут, - высказалась депутат от Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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