2020-01-29T21:35:58+03:00
Общество

Махинации с крымской землей проворачивают по украинским документам

Очередное поддельное решение обнаружили в Симферопольском районе
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
С очередной попыткой мошенничества столкнулись в республиканском ГоскомрегистреС очередной попыткой мошенничества столкнулись в республиканском ГоскомрегистреФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В Добровском сельском совете вновь вскрылись факты предоставления земельных участков по поддельным документам. Граждане пытаются оформить за собой наделы по несуществующим адресам и по несуществующим решениям администрации.

С очередной попыткой мошенничества столкнулись в республиканском Госкомрегистре. Гражданин обратился с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок в селе Андрусово. Основанием стало постановление администрации Добровского поселения. Но правовая экспертиза факт передачи физлицу участка не подтвердила.

Сомнительные документы на оформление в собственность двух участков в селе Доброе также поступили в ноябре прошлого года. К заявлениям прилагались решения сессии Добровского сельсовета от 2012 года. Запрос о подлинности решений в администрацию остался без ответа, но заявители самостоятельно истребовали подтверждающие документы и предоставили их через МФЦ. Это стало основанием для регистрации права собственности на наделы. Однако далее в Госкомрегистр по почте пришел ответ из администрации Добровского поселения. В нем говорилось, что данных о ранее принятых земельных решениях по указанным адресам нет.

- Разобраться в том, имела ли место подделка документов, и дать правовую оценку должны правоохранительные органы, - говорит председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов. - По всем случаям мы направили материалы в МВД для принятия мер реагирования, готовы оказывать силовикам всестороннюю помощь.

Следует напомнить, что в октябре прошлого года вскрылась мошенническая схема по присвоению земельных участков группой лиц, связанных с председателем Добровского сельского совета Олегом Кирпиченко. На своих родственников, близких и знакомых экс-глава поселения оформил без малого 31 гектар земель птицефабрики «Южная». Материалы по данному факту Комитет по противодействию коррупции направил следственный комитет. В результате по одному из эпизодов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В 2017 году Кирпиченко отстранили от должности главы Добровского сельского поселения по подозрению в превышении должностных полномочий. Администрация поселения при помощи сотрудника Госкомрегистра вывела под застройку 7 гектаров сельхозземель в Добровской долине. Даже находясь под следствием, Кирпиченко разрешил частному лицу построить жилой дом на сто квартир в зеленой зоне в селе Перевальное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»
С 2016 года СК РФ расследуются обстоятельства смерти 16-летнего пациента, мать которого сама отказалась от лечения в центре хирургии имени Петрова, а потом и вообще от диализа в больнице по месту жительства [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
«Крымэнерго» заставили восстановить электроснабжение 8 домов
Погода в Крыму на 30 января: до +10 градусов и дождь
В Ялте хотят снести пансионат, из которого сделали жилое здание
Два крымчанина пошли грабить прохожих с игрушечным пистолетом
Дорогу Орловка-Бахчисарай перекроют на полтора месяца
В Симферополе и Севастополе 30 января частично пропадет электричество
Эксперт не исключил введения режима ЧС из-за нехватки воды в Крыму
Надоело ждать курьера: Севастополец ночью вломился в пиццерию
Симферополю надо 100 новых автобусов, чтобы вытеснить частных перевозчиков
Ливни и шквальный ветер: В Крыму объявили штормовое предупреждение
Пьяный крымчанин предложил инспектору 50 тысяч, чтобы тот забыл о нем
В Севастополе полиция случайно поймала парня с шестью гранатами
Особые кабинеты для пожилых людей появились в поликлиниках Крыма
Администрацию Евпатории через суд понуждают беречь культурное наследие
Под Симферополем начали строить участок «Тавриды» возле села Мазанка
ГИБДД проверит, как крымчане перевозят своих детей
Половина жителей Белогорского района дважды оставалась без света
Пенсионера снова задержали за раскопки на расстрельном рве под Симферополем
У жителя Севастополя украли коллекционное собрание Шекспира
В Крыму нашли труп покусанного сородичами дельфина
Украинец пытался провезти в Крым санкционные продукты
Погода в Крыму на 29 января: Тепло и местами дожди
В Севастополе рабочие обнаружили остатки старинного здания и рельсы
Аксенов встретился с Зубковым: Единая позиция по уникальному парку львов «Тайган» выработана
В Симферополе и Севастополе 29 января частично пропадет электричество
В центре Ялты закроют на ремонт подземный переход
Кот Мостик ищет хозяев для 57 собак с острова Тузла
Рецидивист из Краснодара напал на офис микрокредитной организации в Феодосии
Новым куратором Крыма стал бывший заместитель Собянина