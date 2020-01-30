Махинации с крымской землей проворачивают по украинским документам

В Добровском сельском совете вновь вскрылись факты предоставления земельных участков по поддельным документам. Граждане пытаются оформить за собой наделы по несуществующим адресам и по несуществующим решениям администрации.

С очередной попыткой мошенничества столкнулись в республиканском Госкомрегистре. Гражданин обратился с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок в селе Андрусово. Основанием стало постановление администрации Добровского поселения. Но правовая экспертиза факт передачи физлицу участка не подтвердила.

Сомнительные документы на оформление в собственность двух участков в селе Доброе также поступили в ноябре прошлого года. К заявлениям прилагались решения сессии Добровского сельсовета от 2012 года. Запрос о подлинности решений в администрацию остался без ответа, но заявители самостоятельно истребовали подтверждающие документы и предоставили их через МФЦ. Это стало основанием для регистрации права собственности на наделы. Однако далее в Госкомрегистр по почте пришел ответ из администрации Добровского поселения. В нем говорилось, что данных о ранее принятых земельных решениях по указанным адресам нет.

- Разобраться в том, имела ли место подделка документов, и дать правовую оценку должны правоохранительные органы, - говорит председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов. - По всем случаям мы направили материалы в МВД для принятия мер реагирования, готовы оказывать силовикам всестороннюю помощь.

Следует напомнить, что в октябре прошлого года вскрылась мошенническая схема по присвоению земельных участков группой лиц, связанных с председателем Добровского сельского совета Олегом Кирпиченко. На своих родственников, близких и знакомых экс-глава поселения оформил без малого 31 гектар земель птицефабрики «Южная». Материалы по данному факту Комитет по противодействию коррупции направил следственный комитет. В результате по одному из эпизодов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В 2017 году Кирпиченко отстранили от должности главы Добровского сельского поселения по подозрению в превышении должностных полномочий. Администрация поселения при помощи сотрудника Госкомрегистра вывела под застройку 7 гектаров сельхозземель в Добровской долине. Даже находясь под следствием, Кирпиченко разрешил частному лицу построить жилой дом на сто квартир в зеленой зоне в селе Перевальное.