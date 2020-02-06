«Меняю генератор на бак для воды»: Как симферопольцы шутят в соцсетях над «водной» проблемой

Чувство юмора никогда не подводит крымчан, самоирония у нас - на высоте. Любым неприятностям жители полуострова просто смеются в лицо, как львенок Симба из всемирно известного мультика.

Отключили свет на полуострове в 2015 году - соцсети заполонили забавные мемы. В 2020-м власти объявили о том, что в Симферополе воду будут подавать по графику из-за засухи, - и здесь жители крымской столицы нашли повод для шуток.

Например, предлагают подумать над рецептами блюд без воды и грязной посуды, а также дизайнерскими решениями по размещению бака для воды в квартире.

- Проведу серию обучающих семинаров: «Как не мыться неделю и все равно нравиться людям». Оплата подушно (иду у вас в душ). Выше пятого этажа мероприятие не провожу, - предлагает симферополец Сергей на своей странице в Facebook.

Те, кто купил бензиновый генератор во время блэкаута, уже готовы обменять его на емкость для воды.

Москвичи добродушно зовут симферопольцев «на помывку».

- Отлично хлорированный бассейн примет всех желающих на дезинфекцию и отбеливание, - шутит Валерий.

Предприниматели тоже оживились:

- Бак + насос + подключение к системе квартиры. Принимаем заказы.

Жители крымской столицы винят во всем не природу, а чиновников, которые допустили такую ситуацию: власти и коммунальщики давно признавались, что потери воды при доставке ее от водохранилищ к потребителю составляют до 60%.

- А если у чиновников вода есть, а у населения нет, то это считается, что в среднем у всех есть по полдня? - задается разумным вопросом местный житель Максим.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма вводят график подачи воды. Так, горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу. При этом холодная вода будет подаваться по будням и только утром и вечером.

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