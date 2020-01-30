Мечта у моря: Комфортное жилье в центре Евпатории

Идеальный город для жизни

Евпатория – это уникальный по своим климатическим характеристикам приморский город на Западе Крыма. Курорт знаменит далеко за пределами полуострова прежде всего своими бескрайними «золотыми» пляжами, ласковым морем, теплой зимой, термальными источниками минеральных вод и, конечно же, лечебными грязями озера Мойнаки.

Эти природные богатства делают Евпаторию идеальным местом для семейного отдыха и оздоровления – не зря город еще с советских времен знают как Всесоюзную детскую здравницу. В городе также круглый год принимают гостей десятки разнопрофильных санаториев, где могут поправить здоровье и взрослые. К слову, Евпатория уже несколько лет подряд признается самым экологически чистым городом Крыма.

Не стоит забывать, что помимо прекрасной курортной составляющей Евпатория – это один из древнейших городов России, история которого насчитывает более 25 веков. Здесь сосредоточены исторические достопримечательности целых эпох и народов: Восточные ворота крепости Гезлев, Текие дервишей, знаменитые Караимские кенасы, синагога Егие-Капай, армянская церковь Святого Николая, мечеть Джума-Джами, и многое другое. Также в Евпатории есть единственная в Крыму действующая трамвайная линия.

За последние годы в приморском городе значительно улучшилась инфраструктура – ремонтируются дороги, строятся новые современные спортивные площадки, парки, большое внимание уделяется благоустройству придомовых территорий. Кроме того, в ближайшие годы в Евпатории откроется индустриальный парк, который придаст импульс развитию всего региона, привлечет инвесторов и создаст рабочие места.

ЖК «Семейный» - комфорт и безопасность

Все это вместе делает Евпаторию одним из самых лучших городов Крыма для жизни. Пока что жилье здесь не такое дорогое, как на Южном берегу Крыма. Тем не менее, курортный и инвестиционный потенциал города огромен, что в будущем не может не отразиться на цене квадратных метров. Таким образом, приобретая сейчас квартиру в, без преувеличения, жемчужине Западного Крыма, собственники не только выбирают комфортное проживание в экологически чистом регионе с потрясающей курортной базой, но и высоколиквидную недвижимость, которая с годами будет расти в цене.

Крымская строительная компания «Консоль-Строй» предлагает качественное и благоустроенное жилье в Евпатории по чрезвычайно выгодным условиям.

В частности, компания уже полностью закончила строительство первого 9-этажного дома в многофункциональном жилом комплексе «Семейный» - презентация объекта прошла летом в 2019 года.

ЖК «Семейный» расположен в тихом районе Евпатории на пересечении ул. 9 мая / 60 лет ВЛКСМ - в 5 минутах ходьбы до Мойнакского озера и парка Ленина, а до Центральной набережной пешком можно дойти за 15 минут. В комплексе запланировано строительство трех 9-этажных жилых домов. Все три объекта представляет собой единый объемно-пространственный комплекс, который органично вписывается в существующую застройку.

Преимущества ЖК «Семейный»

- Большая придомовая территория оборудована детскими и спортивными площадками для детей, а также зелеными зонами и зонами отдыха.

- Обустроенные парковки для авто на территории ЖК

- Удобное расположение жилого комплекса – можно добраться на личном авто и общественном транспорте

- Пеший доступ к основным объектам инфраструктуры: детскому саду, школе, поликлинике, супермаркетам и салонам красоты.

- Передовые технологии строительства повышают термоэффект помещений, поэтому летом в квартирах ЖК «Семейный» прохладно, а зимой сохраняется тепло.

- Повышенная пожаробезопасность зданий

- Квартиры в жилом комплексе благодаря удобным планировкам позволят реализовать практически любой дизайнерский проект.

При покупке квартиры в готовом 9-этажном доме ЖК «Семейный» собственник сразу получает ключи от своей квартиры и может приступить к ремонту.

ТОРОПИТЕСЬ – В ПРОДАЖЕ ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ ДВЕ ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ!

7-этажный комплекс на улице Чапаева

Многофункциональный комплекс на ул. Чапаева №6

Спрос на недвижимость в Евпатории стабильно высокий, поэтому компания «Консоль-Строй» не ограничивается одним проектом. Вскоре стартует строительство 7-этажного многофункционального комплекса на ул. Чапаева – проспекте Победы, 6.

В комплексе будут размещаться 1- и 2-комнатные квартиры различной площади. Каркас дома из монолитного железобетона гарантирует долговечность здания, сохраняет тепло в помещениях и исключает трещины на стенах. Стены и потолки квартиры ровные – это значительно упрощает и удешевляет отделочные работы.

Кроме того, дом оборудован автономным отоплением, а фасад здания дополнительно утеплен.

Преимущества комплекса:

- Благоустройство и озеленение прилегающей территории

- Детские и спортивные площадки

- Парковочная площадка

- Развитая инфраструктура

- Хорошая транспортная развязка

- Просторные площади квартир с удобными планировками

Площади квартир:

1-комнатные - 37,8; 42,3 и 46,4 квадратных метров 2-комнатная - 69,1 квадратных метров

Жилой комплекс планируют возвести в 3 квартале текущего года – совсем скоро стартуют продажи квартир в объекте. Тем не менее, уже сейчас можно забронировать любую квартире в строящемся доме.

Всю необходимую информацию о проектах ЖК «Семейный» и многофункциональном комплексе на ул. Чапаева – проспекте Победы, 6 можно уточнить у маркетолога компании «Консоль-Строй» по телефону:

+7 (978) 708-97-94.

Справка «КП»

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