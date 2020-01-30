Генеральный директор «Win mobile»: Переход крымских абонентов к местным мобильным операторам будет добровольным

Крымские власти еще в конце прошлого года анонсировали запуск процедуры портации - перехода абонентов федеральных операторов Краснодарского края на обслуживание местных мобильных операторов. Благодаря процедуре MNP крымчане смогут сменить оператора, но при этом сохранить свой мобильный номер.

Как будет проходить портация крымских абонентов, станет ли она обязательной и повлияет ли на качество связи на полуострове, радио «Комсомольская правда» поинтересовалось у Сергея Рубцова – генерального директора одного из крупнейших мобильных операторов Крыма «Win mobile».

- Сергей Васильевич, расскажите о процедуре MNP и когда она станет доступна для мобильных операторов Крыма?

- Прежде всего хотелось бы сказать, что процедура портации – переход абонента на обслуживание другого мобильного оператора с сохранением номера – не нова для России, она действует с 2013 года. В Крыму абоненты местных мобильных операторов также уже несколько лет могут пользоваться этой услугой. Сейчас мы на финальном этапе процесса, по которому абоненты федеральных операторов Краснодарского края смогут мигрировать в сеть крымских мобильных операторов - в частности, «Win mobile». Естественно, после процедуры портации номер у абонента останется прежним.

Мы рассчитываем, что данная услуга для абонентов федеральных операторов Краснодарского края станет доступна уже с марта текущего года.

- Процедура MNP с марта будет добровольной? Или мобильных абонентов из Крыма обяжут переходить к местным операторам?

- Да, спасибо за вопрос, он сейчас волнует многих крымчан. Хочу подчеркнуть, что услуга перехода абонентов в сеть крымских операторов будет исключительно добровольной.

И только в том случае, если абонент посчитает, что у другого мобильного оператора более выгодные тарифы, качественнее связь или удобнее обслуживание, он сможет мигрировать в сеть нового оператора и при этом сохранить свой номер телефона. Еще раз повторю, никакой обязанности менять сим-карту нет, это лишь дополнительная возможность.

- Как крымским абонентам перейти на обслуживание к местным мобильным операторам?

- Процедура очень проста – она единая для всех регионов России. Если абонент захотел перейти, к примеру, в сеть «Win mobile», ему необходимо написать соответствующее заявление на перенос номера в любом нашем салоне продаж и обслуживания или офисе наших партнеров. В заявлении необходимо указать свои паспортные данные, данные своего номера телефона. Далее с клиентом будет оформлен клиентский договор, в рамках которого ему будет выдана сим-карта «Win mobile» с временным номером. Этой сим-картой можно свободно пользоваться до момента портации.

Заявка на портацию отправляется в базу данных перенесенных номеров, где она проверяется на соблюдение несколько условий: у абонента не должно задолженности на счету перед старым оператором, его паспортные данные должны быть закреплены за этим номером телефона, абонент должен принадлежать к тому же региону. Как раз сейчас мы и работаем над тем, чтобы крымчане с весны смогли сменить оператора, даже если сим-карта принадлежит оператору Краснодарского края.

После того, как вся информация будет проверена и подтверждена, на старую сим-карту абоненту придет смс с датой портации. В этот день абонент просто меняет свою старую «симку» на сим-карту «Win mobile» - и в течение часа произойдет переключение.

Еще хотелось бы добавить: чтобы активировать сим-карту «Win mobile» после процедуры портации, нужно положить на счет небольшую сумму – 50 рублей будет вполне достаточно.

- Где можно будет пройти процедуру портации номера?

- Крымчане смогут сменить оператора связи, не меняя номера телефона, во всех салонах продаж и обслуживания «Win mobile»», а также в офисах МФЦ на территории Республики Крым. Кроме того, мы планируем заключить партнерский договор с «Почтой Крыма».

Мы надеемся, что к моменту технической возможности портации, наши точки и точки наших партнеров будет находится в шаговой доступности по всему полуострову – и никому не придется специально ехать в другой населенный пункт, чтобы воспользоваться этой услугой.

- Нужно ли будет платить за MNP? И как долго длится эта процедура?

- Процедура портации для крымчан будет бесплатной для первого перехода. Удобную дату и время перехода абонент может указать сам в заявлении на подключение с переносом номера, но не ранее 8 дней с даты заявления и не позднее 6 месяцев. Уточнить данную информацию обратившись в Контактный Центр «Win mobile» по номеру 0545 - с мобильного номера Win mobile бесплатно с территории Республики Крым. Или по номеру +7 978 9090545 – платно с городских номеров или находясь в роуминге.

Широкая линейка тарифов от «Win mobile» позволит абонентам выбрать тариф и опции, которые сделают переход от других операторов максимально безболезненным

- Смогут ли воспользоваться услугой MNP крымчане, у которых на руках сим-карты МТС и других операторов, купленные в Москве, Санкт-Петербурге или других регионах РФ?

- Услуга MNP доступна только в пределах одного субъекта Федерации. Соответственно, воспользоваться переносом номера при переходе к местным операторам абонент с сим-картой Москвы, Санкт-Петербурга или иных регионов, к сожалению, не сможет.

- Какие условия ждут крымских абонентов, которые перейдут на обслуживание компании «Win mobile»?

- Широкая линейка тарифов от «Win mobile» позволит абонентам выбрать тариф и опции, которые сделают переход от других операторов максимально безболезненным и комфортным как по стоимости, так и по выбору дополнительных услуг и опций.

Наиболее популярен у наших абонентов сейчас тариф «Хит», но более подробную информацию о наших тарифах крымчане могут получить на официальном сайте нашей компании и на страницах в социальных сетях.

- Как думаете, не будет ли ажиотажа при переходе крымчан на услуги региональных операторов?

- Как я уже говорил, у крымских операторов услуга MNP давно доступна, сейчас - всего лишь расширилась ее география. Соответственно, в любой момент человек может сменить оператора в поисках лучших условий, и на данный момент нет предпосылок для ажиотажа, лишь свобода выбора.

- Изменится ли качество мобильной связи в Крыму 2020 году после старта процедуры портации федеральных операторов?

- Скажем так, предпосылки к этому есть. Качество связи с каждым годом будет только лучше. Компания «Win mobile» активно строит сеть, модернизируют оборудование, максимально увеличивает зону покрытия, предоставляя на высоком уровне связь не только местным жителям, но и туристам. Более 300 базовых станций будут построены в 2020 году на территории Республики, более 3000 построено за предыдущие годы, и емкость уже построенной сети готова вместить без потери качества гораздо большее количество абонентов. Кроме того, в 2020 году запланированы работы по улучшению покрытия вдоль трассы «Таврида», железнодорожной ветви от Керчи до Джанкоя и в прибрежных регионах, где наблюдаются значительные нагрузки в курортный сезон. Также планируется существенное увеличение покрытия LTE в Симферополе и Севастополе.