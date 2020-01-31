2020-01-31T14:45:32+03:00
Общество

Украина не дождется: Эксперт оценил шансы затопления Крыма

Ученые незалежной испугались климатических беженцев с полуострова
Надежда ДАЦЮК
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Поднятие уровня моря на метр может произойти через лет 50, полагает крымский климатологПоднятие уровня моря на метр может произойти через лет 50, полагает крымский климатологФото: архив "КП"
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Крымский полуостров не уйдет под воду, даже если уровень мирового океана поднимется на несколько метров. При самом пессимистичном прогнозе, затопит только 90% суши, рассказал КП-Крым климатолог Владимир Рябов.

Ранее украинские ученые заявили, что из-за климатических изменений полуостров может погрузиться под воду, поскольку он омывается с двух сторон Черным и Азовским морями. Координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив «Экодия» Евгения Засядько отметила, что в случае повышения среднегодовой температуры на три градуса, уровень моря поднимется на метр, и это станет причиной появления климатических беженцев.

- Я думаю, что это шутка или глупость какая-то. При сохранении тенденции глобального потепления поднятие уровня моря на метр может произойти лет через 50, - отмечает Владимир Рябов. - Даже если это случится, Крыму это не создаст больших проблем, потому что 99% нашего полуострова находится намного выше одного метра над уровнем моря.

По словам климатолога, Симферополь располагается на 240 метров выше уровня моря. Самые низкие прибрежные зоны в Крыму находятся вдоль Азовского моря и на западном побережье.

- В крайнем случае, затопятся только пляжи. Даже прибрежные зоны в Евпатории, Феодосии, Керчи находятся около 4-5 метров от уровня моря, - добавил климатолог.

По его словам, 90% территории полуострова не подлежит затоплению ни в каком случае, даже при самом пессимистичном сценарии.

- При худших прогнозах ученых уровень мирового океана никак не поднимется более, чем на 5 метров. И то это может произойти в течение нескольких сотен лет. Перспектива ближайших десятилетий - это подъем уровня мирового океана, а соответственно, и Черного моря, на несколько сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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