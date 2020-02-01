Зимняя сказка на плато Ай-Петри: 7 шикарных фото

Многие люди едут в Крым летом: полежать на пляже под солнцем и нырнуть в волны теплого Черного моря. Но и зимой на полуострове есть, что посмотреть: природа устраивает настоящие чудеса!

Снег в Крыму обычно можно найти только в горахФото: Юрий ЮГАНСОН

После Нового года на вершине горы Ай-Петри, что возвышается над Южным берегом Крыма в районе Большой Ялты, обычно выпадает снег. Температура падает до -10 градусов.

Ай-Петри в дымке - волшебно!Фото: Юрий ЮГАНСОН

Деревья покрываются слоем льда, который блестит на солнце, будто тысячи бриллиантов.

Снег искрится на солнце подобно драгоценностямФото: Юрий ЮГАНСОН

Сосны похожи на чудных существ из древних сказок. Скалы и камни становятся белоснежными.

Деревья в снегу выглядят магическиФото: Юрий ЮГАНСОН

Конечно, добраться на плато горы в такие дни на машине довольно проблематично, но вот канатная дорога работает и в такую погоду.

Канатная дорога гарантированно доставит вас на платоФото: Юрий ЮГАНСОН

За считанные минуты можно подняться в вагончике канатки на километровую высоту. Из теплого, почти весеннего поселка у берега моря канатная дорога перенесет вас на плато Ай-Петри, где царствует мороз и искрится редкий для Крыма снег.

Ай-Петри возвышается над Южным берегом КрымаФото: Юрий ЮГАНСОН