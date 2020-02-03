2020-02-03T16:27:56+03:00
Общество

В крупнейшем банке запустили новую программу лояльности для вкладчиков и заемщиков Крыма

Можно снизить ставку по кредиту и увеличить вклады, делая покупки по безналу
Надежда ДАЦЮК
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Фото: www.rncb.ruФото: www.rncb.ru
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В РНКБ банке запустили новую программу лояльности для клиентов, которые берут крупные кредиты или становятся вкладчиками финансового учреждения.

Получить бонусы могут те, кто оформил вклад по программе «Максимальный», взял кредит наличными или же оформил ипотеку по программам «Новостройки», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека».

Так, для вкладчиков предусмотрено увеличение ставки от 0,5% до 1,5%, если сумма покупок по в месяц по безналу составляет от 5 до 50 тысяч рублей и выше. «Надбавка» предоставляется в виде выплаты ежемесячного вознаграждения.

Для заемщиков же программа лояльности работает в виде «скидки» к ставке по кредиту. Клиенты, которые берут кредит наличными, могут снизить ставку от 0,25% до 1,5% в зависимости от суммы покупок за месяц по дебетовой карте и от 0,5% до 3%, если они отовариваются по кредитке. Условия для тех, кто берет ипотеку, можно посмотреть на сайте РНКБ.

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Участвовать можно как заемщик или как вкладчик. Клиент подключается автоматически к опции по первому оформленному продукту с 15.01.2020.

У клиента должна быть оформлена дебетовая или кредитная карта РНКБ с бесконтактной технологией оплаты.

Сумма операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием карты или ее реквизитов за календарный месяц, должна быть не меньше 5 000 руб.

Наличие действующего продукта «Финансовая защита» (для заемщиков, оформивших кредит наличными) / наличие действующего договора страхования утраты жизни и трудоспособности заемщика / созаемщика (для заемщиков, оформивших ипотеку «Новостройки»/«Вторичный рынок»/«Семейная ипотека») на дату расчета вознаграждения.

Наличие зачисления вида «Заработная плата» или «Пенсия» на дебетовую карту хотя бы 1 раз в течение предыдущих 60 дней (для вкладчиков).

Отсутствие просроченной задолженности по имеющимся кредитным продуктам.

ОФИЦИАЛЬНО

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ:

- Объем безналичных расчетов в банковской сети РНКБ с каждым годом растет. Этот способ оплаты безопасен и удобен для наших клиентов, при этом они могут получать различные привилегии просто за расчеты картой. Новая программа лояльности позволяет комфортно пользоваться самыми популярными банковскими продуктами, при этом получая дополнительные бонусы и вознаграждение от банка.

КСТАТИ

С 2016 года в банке действует программа «Ваш бонус». Партнерами стали 800 торгово-сервисных организаций полуострова, в которых при оплате картой начисляется кэшбек: один бонус равен одному рублю. Банк уже начислил клиентам более 158 миллионов бонусов по этой программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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