«Волна мобайл»: Современная связь без границ

Внедрение комплексных инновационных продуктов и решений, повышение уровня удовлетворенности сервисом, постоянное улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание мощности сети и расширение зоны покрытия позволили мобильному оператору «Волна Мобайл» за короткий срок увеличить абонентскую почти в 2 раза и стать лидером по количеству собственных абонентов среди крымских операторов

Мобильная сеть «Волна мобайл» покрывает всю территорию Крыма и Севастополя: сейчас в ней работает около 3000 базовых станций, из них более 300 в стандарте 4G и более 1000 в стандарте 3G. Работы по улучшению качества связи – это непрерывный процесс, который ведется техническими службами «Волна мобайл»: только в 2019 году более чем в три раза было увеличено количество базовых станций, предающих сигнал в LTE.

Расширение покрытия в стандарте связи четвертого поколения коснулось почти всех регионов полуострова. Оно проведено не только там, где 4G давно функционирует, но и в населенных пунктах, в которых наблюдается устойчивая тенденция роста потребления мобильного интернета. Как отмечают в компании, инвестиции в развитие сети в 2020 году будут значительно увеличены.

Приоритетным направлением работы компании в 2020 году в Крыму является и расширение сети Центров обслуживания «Волна мобайл». Фирменные салоны, в которых будет оказываться полный спектр услуг, появятся в достаточном количестве во всех регионах полуострова. Только за последние два месяца новые салоны появились в Феодосии, Евпатории, Севастополе и Симферополе.

Тарифы компании «Волна мобайл» в соотношении стоимости и объема предоставляемых услуг являются одними из самых выгодных в отрасли и разработаны с учетом тенденций развития рынка мобильных технологий и пожеланий крымчан.

Так, например, тариф «Солнце» с опцией «Жара» дает абонентам 100 минут в день на все номера Крыма и Краснодарского края, 200 Мб интернета каждый день и безлимитные звонки внутри сети «Волна мобайл». Абонентская плата составляет 3 рубля в день, тарификация звонков посекундная, поэтому у абонента не списывается полная минута, если он проговорил несколько секунд.

Абоненты, которые регулярно звонят за пределы Крыма, могут подключить тариф «Космос» - он включает 450 минут звонков на номер любого мобильного оператора в любой регион страны, а также безлимитный интернет.

Во всех пакетных предложениях реализована возможность общаться внутри сети без каких-либо ограничений, звонить на городские номера без дополнительной оплаты и другое. В 2020 году крымский оператор «Волна мобайл» планирует запустить новые тарифы и опции, которые дадут возможность и крымчанам, и гостям Республики значительно экономить на связи.

* На правах рекламы