Три дня шторма и настоящая зима: Синоптики рассказали, какая погода ждет Крым на этой неделе

В ближайшие дни в Крым придет шторм. Погода резко ухудшится, пойдут дожди, а температура воздуха опуститься ниже нуля.

Так, в среду, 5 февраля, из-за прохождения южного циклона на всей территории полуострова пройдут дожди, а в отдельных районах - сильные ливни.

- Усилится юго-западный ветер до штормовых значений 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с, но будет очень тепло - днем +10…+15 градусов, ночью +2…+7, - рассказала КП-Крым глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- На следующий день, 6 февраля, постепенно с прохождением циклона на территорию полуострова приходит холодный фронт, но все также сохранятся сильные осадки.

Дождь перейдет в мокрый снег, снег, а ветер из юго-западного перейдет в северо-западный, но останется штормовым. С 7 февраля в Крыму начинается настоящая зимняя погода.

- В этот день фронтальный раздел все еще в нашей зоне, поэтому наступает редкое похолодание. На полуострове идет снег, а дороги сковывает гололедица, - говорит Любецкая.

До 10 февраля ночью в Крыму -10…-15 градусов, а днем -5…-10. Но на Южном берегу Крыма днем около 0…-5 градусов и, что бывает очень редко, там будет очень низкая температура ночью с 8 на 9 февраля: -8…-10 градусов. Это очень опасно для субтропических культур.

- С 11 февраля арктический холодный воздух смещается на восток, в Крыму поступает теплый воздух Атлантики, снова резко теплеет. Днем +2…+7 градусов тепла, ночью 0…+5. И такой погода останется до 15 февраля, - заключила синоптик.

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