Митридатскую лестницу в Керчи откроют в сентябре после реставрации

Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц идет по графику, и к сентябрю оба объекта будут готовы. Технологической модели склепа Деметры у подножия горы Митридат ничего не угрожает, тогда как оригинальный археологический памятник прозябает в упадке.

Генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина напомнила, что Митридатские лестницы находятся в муниципальной собственности.

Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц идет по графикуФото: Анна КИРИЕНКО

- Мы ждем, когда они станут нашими, пока они не наши, - говорит Умрихина. - Тем не менее, наши археологи постоянно работают со строителями. Это фирма «Боварский дом». И первый раз я хочу сказать, что все идет вовремя и все путем.

В строительных лесах стоит обелиск Славы на вершине горы Митридат, и по заверению подрядчика он будет готов к 9 мая. Почти готова Константиновская (Малая) лестница, но ее открытие состоится одновременно со сдачей в сентябре Большой Митридатской лестницы. Уже завезен камень для подпорных стен и замены поврежденных ступеней, а также балясины для перил.

- Большими трудами сохранена технологическая модель склепа Деметры на первом ярусе Митридатской лестницы - можем поставить точку, все сохранится, - уверяет гендиректор музея.

Фото: ВКИКМЗ

В то же время оригинальный памятник истории и археологии, отмечающий в этом году 125-летие со дня открытия, находится в удручающем состоянии. Музей-заповедник купил технику для удаленного мониторинга состояния фресок на сводах склепа, но сами изображения трогать нельзя ни в коем случае: сперва нужно воздвигнуть конструкцию над существующим строением у входа в склеп, и только после приступать к реставрационным работам. По словам Умрихиной, уже разработана программа по спасению склепа Деметры, и она будет профинансирована государством.

- Программа защищена, теперь свое слово должны сказать проектанты, которые возьмутся за это. Проект тяжелый и ответственный.

Большая Митридатская лестница из 432 ступенек – один из символов Керчи. Построенная в середине XIX века она вела к зданию музея древностей на вершине горы Митридат, получившей свое название в честь одного из правителей Боспорского царства, столицей которого была современная Керчь. Во время Крымской войны лестница и музей были частично разрушены.

В украинский период склоны горы Митридат стали активно застраиваться мини-отелями, усиливая давление на склоны и добавляя к грунтовым водам канализационные стоки - частный сектор на вершине не обеспечен центральной канализацией. По этой причине стены в технологической копии склепа Деметры у подножия лестницы пошли трещинами, а летом 2015 года обрушилось одно крыло Митридатской лестницы.

Состояние памятника привлекло внимание президента России Владимира Путина, который поручил привести лестницу в порядок, на что из федерального бюджета полагалось 1,2 миллиарда рублей. Подряд на разработку проекта выиграла компания «Меандр», но после найденных нарушений реставрацию по конкурсу перепоручили московскому акционерному обществу «Баварский дом».

Объект должен быть сдан к 1 сентября 2020 года. 57% в уставном капитале «Баварского дома» принадлежит немецкой строительной компании Scheidl Inter-Haus GmbH. Украинская сторона уже выразила свое возмущение и потребовала принять меры к немецким акционерам за работу в «оккупированном» Крыму.

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