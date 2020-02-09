Сергей Безруков в Симферополе посетил музей и Свято-Троицкий монастырь

Российский актер Сергей Безруков приехал в столицу Крыма. Он посетил Симферопольский художественный музей и Свято-Троицкий монастырь/

- Свято-Троицкий Монастырь....Симферополь! Здесь служил Святитель Лука,Войно-Ясенецкий... и здесь покоятся его мощи... Легендарная личность,уникальный человек,потрясающий хирург... Я горжусь, что мой отец, Виталий Безруков, сыграл этого Великого человека в кино... Биографический фильм «Лука»... Будет интересно? Рекомендую к просмотру! - написал актер на своей странице в Instagram.

После, Сергей Безруков ознакомился с экспозицией в Симферопольском художественном музее и порадовал подписчиков небольшой видео-экскурсией.

s_bezrukov Сергей Безруков в Свято-Троицком монастыре

- Симферополь...Художественный музей... Замечательная коллекция... Рекомендую) Дорогие мои,Хоррошие!) Добро пожаловать на фото-видео-экскурсию, - написал актер на своей странице в Facebook.

s_bezrukov Сергей Безруков в Симферопольском художественном музее

СПРАВКА «КП»:

Сергей Безруков - актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации, лауреат множества профессиональных и общественных премий.

Наиболее известен по сериалу «Бригада», где исполнил роль криминального авторитета Саши Белого.

Свято-Троицкий монастырь - одна из главных достопримечательностей исторической части Симферополя. Именно здесь покоятся мощи архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкий).

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