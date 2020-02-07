2020-02-07T12:41:04+03:00
Общество

Шторм в Судаке: Фото прекрасного крымского побережья

В Крыму - дожди и грозы
Анастасия ЖУКОВА
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В Судаке 6 февраля штормилоВ Судаке 6 февраля штормилоФото: Александр КИРЬЯКОВ

В живописном курортном городе Судак, как и во всем Крыму, в последние дни переменчивая, капризная погода.

Как объясняют синоптики, полуостров накрыл южный циклон, так что за окном - сильный дождь, а местами - мокрый снег, снег, гололедица. Ветер - очень сильный 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с.

Но природа - прекрасна всегда, и даже в таких сложных погодных условиях фотографы находят возможность пополнить коллекцию интересными снимками.

Волны атакуют берег Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Волны атакуют берегФото: Александр КИРЬЯКОВ

Курортный город в феврале пустует Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Курортный город в феврале пустуетФото: Александр КИРЬЯКОВ

Судак со всех сторон окружают живописные горы Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Судак со всех сторон окружают живописные горыФото: Александр КИРЬЯКОВ

Купание в шторм запрещено, однако некоторые ретивые туристы все равно идут в море. Заканчивается это обычно плохо Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Купание в шторм запрещено, однако некоторые ретивые туристы все равно идут в море. Заканчивается это обычно плохоФото: Александр КИРЬЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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