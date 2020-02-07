Шторм в Судаке: Фото прекрасного крымского побережья

В живописном курортном городе Судак, как и во всем Крыму, в последние дни переменчивая, капризная погода.

Как объясняют синоптики, полуостров накрыл южный циклон, так что за окном - сильный дождь, а местами - мокрый снег, снег, гололедица. Ветер - очень сильный 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с.

Но природа - прекрасна всегда, и даже в таких сложных погодных условиях фотографы находят возможность пополнить коллекцию интересными снимками.

Волны атакуют берегФото: Александр КИРЬЯКОВ

Курортный город в феврале пустуетФото: Александр КИРЬЯКОВ

Судак со всех сторон окружают живописные горыФото: Александр КИРЬЯКОВ