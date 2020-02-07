67% россиян поедут отдыхать в Крым на поезде

Большинство россиян, которые хотят отдохнуть в Крыму этим летом, поедут на полуостров поездом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников Biletix.

Так, согласно данным исследования, 67% будущих туристов хотят добраться до Крыма по железной дороге и только 16% выбрали самолет.

- Наиболее склонны к железнодорожному транспорту при поездке в Крым туристы с 1 ребёнком – среди них доля предпочитающих поезда составила 73%. Среди туристов с 2 и более детьми – 63%, среди бездетных туристов – 69%, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Biletix.

При этом почти все опрошенные (96%) готовы пересесть на поезд, если это будет дешевле, чем перелет.

В исследовании принял участие 1321 человек.

Поезд из Питера в Севастополе встречали с оркестромФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Аналитики напомнили, что, согласно ранее проведенному опросу, 76% самостоятельных туристов, которые посетили полуостров в 2019 году, готовы вернуться в Крым в 2020-м.

Напомним, Украина перекрыла железную дорогу в Крым в 2014-м, когда полуостров вошел в состав России. Поезда из РФ тоже не могли ходить в регион, потому что ранее железная дорога из Москвы и других городов страны проходила по территории Украины. В течение пяти лет по Крыму курсировали только редкие электрички, пока в конце 2019 года не запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

Первым поездом, который пришел на полуостров с "большой земли", был состав Санкт-Петербург - Севастополь, он приехал 25 декабря. Его встречали с оркестром. На следующий день в Крым прибыл поезд Москва - Севастополь, его на перроне тоже приветствовала восторженная толпа.

Оператором железнодорожных перевозок в Крым стала частная компания "Гранд Сервис Экспресс". Пока по Крымскому мосту запустили только два маршрута, к курортному сезону их число расширят.

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