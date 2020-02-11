2020-02-10T20:13:16+03:00
Экономика

Не занимал, но заплати: Крымчанка задолжала больше 700 тысяч рублей за фальшивый кредит

У заведующей сельской библиотеки вычитали долг из зарплаты, хотя никаких договоров она с банком не подписывала
Надежда ДАЦЮК
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Кредит не брал, а плати!Кредит не брал, а плати!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Как задолжать банку, если не брал кредит? Об этом знают около сотни крымчан, которые получили «письма счастья» о том, что они должны заплатить закрытому несколько лет назад российскому «Тальменка-банку» от 500 тысяч рублей и выше. Хотя никаких кредитов они не брали.

В похожей ситуации оказалась и заведующая библиотекой в селе Уютное Сакского района Индира Акикова. В мае прошлого года женщина зашла на портал госуслуг и буквально ахнула: в личном кабинете появилось уведомление, что на ней висит 742 тысячи рублей потребительского кредита.

Получив на руки кредитный договор, Индира внимательно его изучила.

- Там указаны все мои паспортные данные, даже стоит подпись, похожая на мою. Естественно, я раньше не видела этот документ в лицо и ничего не подписывала! Единственное, что не соответствовало действительности - это прописка. Она была московской, - рассказывает КП-Крым Индира Акикова.

С 1991 женщина проживает в селе Уютное Сакского района вместе с мужем и тремя детьми. Она не понимает, как могли выдать такую огромную сумму на руки с ежемесячным платежом в 20 тысяч рублей.

- И это при том, что у меня официальная зарплата 14 200 рублей, - возмущается заведующая библиотеки.

Тут же крымчанка начала бить в колокола - обращалась к судебным приставам Сакского района, в местную прокуратуру. Но там только руками разводили - Индира не числилась должницей в Крыму. А в отделении полиции сказали, что таких ситуаций очень много.

- Только судебные приставы Москвы подтвердили мне, что данные, указанные в договоре, совпадают. И что именно я являюсь должницей, - поясняет Индира Акикова.

Позже женщина выяснила, что такую большую сумму должна закрытому банку не только она, но и еще около сотни жителей Крыма, которые проживают преимущественно в Сакском районе. Среди них есть многодетные матери и те, кто много лет официально не работает, а еще - 16-летний подросток.

Они получили письма от представителя Агентства страхования вкладчиков (АСВ), которое стало представителем банка после банкротства финучреждения. Уведомление пришло и Индире.

- В июле мне прислали требование о полном досрочном исполнении обязательств по кредитному договору, что мне нужно в течение месяца погасить задолженность. Якобы кредит взят 26 октября 2016 года под 25% годовых, - рассказывает крымчанка.

Пострадавшая предполагает, что утечка данных, которыми воспользовались мошенники для того, чтобы взять кредит, произошла из местного банка. Или же во время покупки с рук карточек МТС в 2014 году.

ЗА ПОЛГОДА СПИСАЛИ 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА

С августа по январь у Индиры с карты списали 60 тысяч рублей в пользу погашения так называемого «долга». Судебные заседания в Москве проходили без нее, потому что уведомления поступали на фиктивный адрес, который вписали мошенники. А когда Индира на пару месяцев взяла отпуск за свой счет, чтобы с зарплатной карты не списывались деньги, судебные приставы заявились прямо к ней домой и потребовали конфискации автомобиля Volvo, которого в семье Индиры нет.

Заседание суда в Москве прошло 24 января. Собрать деньги на адвоката и выезд в столицу помогли друзья и родственники.

- Я ни разу не была в Москве. Во время заседания я показала справку, что в день, когда я якобы взяла кредит, находилась на работе. Также мне выдали справку в ГИБДД о том, что автомобилем Volvo я не владею. Также адвокат направил запрос в столичное управление по вопросам миграции, чтобы доказать, что я не проживала в столице, - рассказывает пострадавшая.

Дело крымчанки передали в Сакский районный суд. Деньги с зарплатной карточки Индиры перестали списывать с конца января, и в феврале она впервые за полгода получила деньги в полном объеме. Однако, когда ей удастся вернуть потерянные деньги, пока неизвестно.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Аксенов, глава Крыма:

- В МВД России поданы заявления о совершении руководством ООО "КБ "Тальменка-банк" хищения денежных средств под видом выдачи кредитов физлицам. Возбуждено уголовное дело. Правительство Крыма окажет содействие Агентству по страхованию вкладов в урегулировании ситуации, связанной с решением проблем крымчан, обманутых "Тальменка-банком".

КСТАТИ

В Агентстве страхования вкладов сообщили, что обращения от обманутых крымчан свидетельствуют об оформлении банком фиктивных кредитных договоров до отзыва у него лицензии.

Принято решение оплатить за счет агентства проведение подчерковедческой экспертизы, которая докажет, что кредитные договора - фальшивка. Помимо этого, агентство теперь не предъявляет исполнительные листы по судебным решениям, если поступило заявление о фиктивности кредита.

СПРАВКА «КП»

ООО «Коммерческий банк «Тальменка-банк» был зарегистрирован в городе Барнаул Алтайского края в 1990 году на базе Тальменского отделения Агропромбанка. В 2014-м финучреждение открыло офисы в Крыму в Евпатории и Симферополе. В 2017-м он лишился лицензии в связи с неоднократным нарушением закона об отмывании денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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