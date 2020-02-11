Можно ли заработать кариес из-за брекетов и еще 7 стоматологических мифов

Дети боятся стоматолога, потому что больно и страшно, а взрослые - потому что дорого. Этот старый анекдот, как нельзя лучше отражающий отношение наших людей к стоматологическому кабинету. КП-Крым решила сделать стоматологический кабинет чуть менее страшным для своих читателей и развеять некоторые мифы, которые прочно укоренились в сознании жителей полуострова.

Рассказывает стоматолог-терапевт высшей категории Юлия Тофан, ассистент кафедры стоматологии и ортодонтии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Юлия Тофан. Фото: Личный архив

МИФ 1. Лечить зубы больно и страшно

В наше время стоматологи работают на практически бесшумном оборудовании, используя высокоскоростные турбинные наконечники, которые позволяют быстро и безболезненно удалить пораженные патологическим процессом участки зуба. Благодаря анестезии лечение проводится безболезненно.

МИФ 2. Не нужно лечить молочные зубы

Это заблуждение, так как раннее удаление зубов приводит к нарушениям формирования зубочелюстной системы, в частности, к нарушениям прикуса. Поэтому в случае необходимости лучше вовремя поставить пломбу, чем дождаться полного разрушения молочного зуба.

МИФ 3. Не нужно восстанавливать отсутствующие зубы

Это заблуждение, так как повышается нагрузка на оставшиеся зубы. В итоге они быстрее стираются, а это ведет к снижению прикуса и нарушению функции височно-нижне-челюстного сустава, которое проявляется, когда у нас щелкает, шумит в ушах. Также может болеть голова. Появляются морщины, впалые щеки, нарушается дикция, пища хуже пережевывается, а это уже ведет к нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта.

А вы давно были у врача?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МИФ 4. Если ничего не беспокоит, то не обязательно посещать стоматолога

Это неверно. Посещать стоматолога необходимо не реже двух раз в год, так как на ранней стадии лечение заболевания наиболее эффективно и занимает немного времени, а еще - и это немаловажно, согласитесь - намного дешевле, чем длительное и комплексное лечение.

МИФ 5. Профессиональная чистка портит и царапает зубную эмаль

Наоборот, зубодесневые отложения (зубной налет, зубные камни) разрушают эмаль и способствуют дальнейшему распространению микроорганизмов, а это уже приводит к кариесу. Налет на зубах образуется даже при идеальной гигиене.

МИФ 6. Под брекетами образуется кариес

Еще одно заблуждение, когда, имея показания, не решаются устанавливать брекет-систему, думая, что под брекетами образуется кариес. Причиной образования кариеса является неудовлетворительная гигиена. Сам аппарат кариозный процесс не вызывает.

Чем раньше придешь к врачу, тем лучшеФото: Алексей БУЛАТОВ

МИФ 7. Химическое отбеливание разрушает зубы

Все зависит от того, как его выполнять. Процедура должна проходить под контролем врача-стоматолога – это называется профессиональное отбеливание. Домашнее отбеливание возможно, но только после осмотра и инструктажа врача.

Отбеливание – это химический процесс окисления, в результате которого под действием кислорода происходит расщепление органических веществ в дентине зуба до углекислого газа и воды. Органические субстанции окисляются до промежуточных продуктов, которые светлее исходных. После отбеливания необходимо проводить реминерализирующую терапию (ремтерапию) специальными средствами. Могут быть болевые ощущения, но они проходят в течение 72 часов.

В настоящее время существует аппаратное отбеливание по методике Zооm White Speed. Эта процедура c LED-источником света более комфортна и безболезненна.

Существуют противопоказания к отбеливанию: кариозный процесс, эрозия эмали, беременность, возраст до 18 лет. Относительное противопоказание – это наличие пломб. Почему относительное, после отбеливания пломбы необходимо менять, пломбы не отбеливаются. Если имеется чувствительность зубов, до отбеливания необходимо провести ремтерапию.

Эффект длится от 3 до 5 лет. Бесконтрольное отбеливание приводит к различным неблагоприятным ситуациям. Данную процедуру необходимо проводить под контролем специалиста.