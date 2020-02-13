Что делать, если у вас вычитают деньги из зарплаты в счет фальшивого кредита

Открываешь личный кабинет на сайте Госуслуг - и видишь огромный долг, хотя никаких кредитов не брал. Приходит долгожданное SMS о получении зарплаты, но половина суммы сразу же списывается... Это не кошмарный сон, а реальные истории тысяч жителей России, которые «задолжали» закрытому несколько лет назад российскому «Тальменка-банку» по полмиллиона и более, хотя никогда в жизни не брали кредитов.

ВЫЧИТАЛИ ИЗ ЗАРПЛАТЫ

Получившие «письма счастья» россияне начали объединяться в группы в соцсетях и делиться историями. Практически все они похожи, даже должниками все обладатели фиктивных долгов стали преимущественно в один день - 26 октября 2016 года. Примечательно, что уже марте 2017 года «Центробанк» отозвал у «Тальменка» лицензию, а позже Арбитражный суд Алтайского края признал финучреждение банкротом. Кредитный портфель выкупило Агентство страхования вкладов (АСВ), сотрудники которого начали подавать в суд на должников. Вероятно (хотя тут предстоит разбираться следствию), они понятия не имели, что подписи под договорами - поддельные, впрочем, как и судьи. В итоге у людей начали принудительно взыскивать деньги «в счет кредита».

- Это распространенная мошенническая схема: кредиты в скоростном порядке оформляются, когда банк знает о том, что он закрывается. Часто мошенниками становятся сами сотрудники финансового учреждения или Агентства страхования вкладов, которые и «рисуют» кредиты самым незащищенным слоям населения, ведь они даже не могут оплатить адвоката. Получается, что наши паспортные данные не защищены, - поясняет КП-Крым юрист, председатель правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская.

Всего пострадавших из-за фальшивых кредитных договоров «Тальменка-банка» - порядка тысячи (это только те, кто уже заявил о себе). Среди них - около сотни крымчан.

Например, жительница села Уютное Сакского района Индира Акикова в прошлом году с удивлением узнала, что якобы «забыла» выплатить банку аж 742 тысячи рублей! Для заведующей сельской библиотекой - это неподъемная, гигантская сумма. Зарплата у нее и так маленькая - менее 15 тысяч рублей. А в течение полугода Индира, мать троих детей, и ее не получала полностью: по решению суда, основанному на фальшивом договоре, у нее ежемесячно списывали часть заработка в счет кредита. Все официально, по решению суда и при помощи судебных приставов.

В общей сложности семейный бюджет Индиры Акиковой не досчитался аж 60 тысяч рублей. Немалая сумма для большой семьи, согласитесь. Уголовное дело в отношении руководства «Тальменка-банка» уже возбуждено, но это - дело не быстрое.

Адвокат Артем-Шубин рассказал «КП-Крым», как пострадавшим вернуть деньги, не дожидаясь завершения полицейского расследования.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ СЕБЯ В СПИСКЕ ДОЛЖНИКОВ ПО ФИКТИВНОМУ КРЕДИТУ

1. Зайдите на сайт Федеральной службы судебных приставов и введите ФИО, а также дату рождения. Если вы обнаружили свои данные на сайте, значит, судебное решение в отношении вас уже вынесли.

2. На сайте ФССП посмотрите, какой именно мировой суд вынес решение, обратитесь туда и напишите заявление, что вы хотите получить материалы дела. Параллельно необходимо написать в тот же суд заявление об отмене судебного приказа о взыскании долга.

3. Проведите почерковедческую экспертизу, чтобы доказать: вы не подписывали кредитный договор, на основании которого вас признали должником.

4. Напишите в мировой суд заявление о повороте решения суда. В такой ситуации ответчик может вернуть себе все, что с него было взыскано, если приказ о взыскании долга пересмотрят.

5. Если в итоге суд примет решение в вашу пользу, идите в организацию, которая списала деньги (в данном случае - Агентство страхования вкладов), и подать заявление о возвращении средств.

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