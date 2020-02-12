«Двигатель торговли» не нужен: Власти уничтожают рынок наружной рекламы Крыма

- В результате присоединения к России ни один житель Крыма и Севастополя не должен ничего потерять. Наоборот, только приобрести. Именно этого ждут от нас люди — создания условий для спокойной и достойной жизни, уверенности в завтрашнем дне, ощущения того, что они являются частью сильной страны. Мы должны их оправдать.

Эти слова произнес на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев в далеком 2014 году во время своего первого визита на крымскую землю.

Уверенность в завтрашнем была особенно важна для крымских предпринимателей, которые единым фронтом поддержали вхождение Крыма в состав России. Многие из них потеряли многолетних партнеров из Украины. Бизнесу пришлось приспосабливаться к новому законодательству и экономическим реалиям.

Рекламные монополисты

Впрочем, спустя несколько лет многие мелкие и средние предприниматели в Крыму оказались не готовы к строгому законодательству РФ – к тому же в условиях санкций и фактическому «обнулению» своего финансового потенциала после 2014 года.

В частности, по закону владельцы нестационарных торговых объектов в Крыму по окончании срока аренды земли обязаны освободить свой участок и на общих основаниях участвовать в открытых аукционах. В итоге только крупные игроки неизменно выигрывают такие аукционы из-за сильно возросшей цены – и прежний арендатор НТО остается ни с чем.

Аналогичная, но еще более удручающая ситуация сейчас у крымских предприятий, занимающихся наружной рекламой. Накануне в муниципалитетах как раз состоялись первые аукционы на право эксплуатации рекламными конструкциями. Итоги торгов повергли большинство участников в шок.

- Власти Симферополя выставили на торги не более 10% имеющихся конструкций, причем лоты были укрупненными – один лот вмещал сразу 4-5 конструкций. Но по-настоящему убийственной для участников торгов стала стартовая цена каждого лота – ее увеличили в 10 (!) раз. В процессе торгов стоимость вообще выросла до астрономических 5,5 млн рублей. В итоге 70% всех разыгранных на аукционе конструкций выкупили две севастопольские фирмы с их аффилированными лицами, которые стали фактическими монополистами рынка наружной рекламы в столице, - рассказывает директор одной из симферопольских рекламных агентств.

А вот в Алуште, например, к торгам допустили только «правильных» севастопольских участников.

- В Алуште просто не допустили к аукциону на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламными конструкциями по формальным причинам – якобы в заявке запятую не в том месте поставили. Бред полный. Компания подала в суд, который в итоге встал на ее сторону. Но это лишь маленькая победа, ведь местные власти могут подать апелляцию. А к тому времени мы просто-напросто обанкротимся, - говорит в Союзе операторов наружной рекламы Республики Крым.

Ну а победители торгов, соответственно, немедленно повышают стоимость рекламы на бордах в несколько раз – с 25 до 45 тысяч рублей в месяц. Для большинства бизнесменов это неподъемная сумма, поэтому они попросту отказываются от такой рекламы – сфера наружной рекламы находится на грани полного уничтожения.

Рекламные конструкции массово демонтируют

Муниципальные власти на торгах разыгрывают не более 10% всех рекламных конструкций. Что же происходит с остальными рекламными щитами? Их просто массово уничтожают несмотря на то, что это частная собственность рекламных компаний.

- Коммунальщики почти каждый день демонтируют рекламные конструкции, которые компании устанавливали за свои деньги несколько лет назад. Формальный повод – окончание срока эксплуатации конструкций и несоответствие щитов архитектурному стилю города. Такой варварский демонтаж неправомерен, ведь схемы размещения рекламных конструкций на многих улицах только разрабатываются, поэтому как минимум преждевременно сносить щиты, тем более в этом нет никакой необходимости. Их осталось очень мало, они никому не мешают. Крымские предприниматели по-прежнему ждут единую схему, чтобы узаконить свои конструкции, - утверждают в Союзе операторов наружной рекламы Республики Крым.

В Симферополе коммунальщики снесли уже сотни рекламных щитов

При этом местные власти могли бы включить рекламные щиты в единую схему размещения, пополнять дотационные муниципальные бюджеты за счет налоговых отчислений – и за одно обеспечивать работой тысячи крымчан, говорят представители рекламных агентств.

В итоге муниципалитеты по всему Крыму демонтируют десятки рекламных щитов, а торги с заоблачными ценами выигрывают избранные компании-монополисты.

Если ничего не изменится, скоро порядка 3 тысяч человек окажутся без работы – это не только рекламщики, но и дизайнеры, работники полиграфических компаний и другие специалисты, связанные с этой индустрией.

Рекламные агентства просят встречи с Аксеновым

За последние годы представители Союза операторов наружной рекламы Крыма обращались с коллективными письмами в инстанции всех уровней – от администраций муниципалитетов до администрации президента России. Рекламные агентства не раз хотели попасть на личный прием к председателю Совета министров РК Юрию Гоцанюку, но безрезультатно.

Обращение Союза операторов наружной рекламы Крыма к Сергею Аксенову

- Со своей мы требуем наложить мораторий на демонтаж рекламных конструкций до проведения торгов, разработать единые схемы размещения рекламы по всем городам Крыма в диалоге с рекламным бизнесом, следующие торги провести мелкими лотами и главное - значительно снизить стартовую цену лотов, - говорят члены Союза операторов наружной рекламы РК. – Если местные власти не пойдут навстречу, рынок наружной рекламы Крыма будет уничтожен раз и навсегда. Все это вызовет не только социальную напряженность в регионе, но и нанесет непоправимый ущерб Крыму. Многие забывают, что реклама – это главный двигатель торговли. Мы хотим лично встретиться с главной Крыма Сергеем Аксеновым и обговорить решение данной ситуации, пока еще не поздно.