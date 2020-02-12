2020-02-12T10:31:44+03:00
Общество

«Двигатель торговли» не нужен: Власти уничтожают рынок наружной рекламы Крыма

Более 3 тысяч работников рекламы и смежных сфер могут отправиться на биржу труда
Степан ОСТИНОВ
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Муниципальные власти массово уничтожают рекламные щиты вдоль дорог, хотя схемы размещения щитов на многих улицах еще не приняты.Муниципальные власти массово уничтожают рекламные щиты вдоль дорог, хотя схемы размещения щитов на многих улицах еще не приняты.
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- В результате присоединения к России ни один житель Крыма и Севастополя не должен ничего потерять. Наоборот, только приобрести. Именно этого ждут от нас люди — создания условий для спокойной и достойной жизни, уверенности в завтрашнем дне, ощущения того, что они являются частью сильной страны. Мы должны их оправдать.

Эти слова произнес на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев в далеком 2014 году во время своего первого визита на крымскую землю.

Уверенность в завтрашнем была особенно важна для крымских предпринимателей, которые единым фронтом поддержали вхождение Крыма в состав России. Многие из них потеряли многолетних партнеров из Украины. Бизнесу пришлось приспосабливаться к новому законодательству и экономическим реалиям.

Рекламные монополисты

Впрочем, спустя несколько лет многие мелкие и средние предприниматели в Крыму оказались не готовы к строгому законодательству РФ – к тому же в условиях санкций и фактическому «обнулению» своего финансового потенциала после 2014 года.

В частности, по закону владельцы нестационарных торговых объектов в Крыму по окончании срока аренды земли обязаны освободить свой участок и на общих основаниях участвовать в открытых аукционах. В итоге только крупные игроки неизменно выигрывают такие аукционы из-за сильно возросшей цены – и прежний арендатор НТО остается ни с чем.

Аналогичная, но еще более удручающая ситуация сейчас у крымских предприятий, занимающихся наружной рекламой. Накануне в муниципалитетах как раз состоялись первые аукционы на право эксплуатации рекламными конструкциями. Итоги торгов повергли большинство участников в шок.

- Власти Симферополя выставили на торги не более 10% имеющихся конструкций, причем лоты были укрупненными – один лот вмещал сразу 4-5 конструкций. Но по-настоящему убийственной для участников торгов стала стартовая цена каждого лота – ее увеличили в 10 (!) раз. В процессе торгов стоимость вообще выросла до астрономических 5,5 млн рублей. В итоге 70% всех разыгранных на аукционе конструкций выкупили две севастопольские фирмы с их аффилированными лицами, которые стали фактическими монополистами рынка наружной рекламы в столице, - рассказывает директор одной из симферопольских рекламных агентств.

А вот в Алуште, например, к торгам допустили только «правильных» севастопольских участников.

- В Алуште просто не допустили к аукциону на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламными конструкциями по формальным причинам – якобы в заявке запятую не в том месте поставили. Бред полный. Компания подала в суд, который в итоге встал на ее сторону. Но это лишь маленькая победа, ведь местные власти могут подать апелляцию. А к тому времени мы просто-напросто обанкротимся, - говорит в Союзе операторов наружной рекламы Республики Крым.

Ну а победители торгов, соответственно, немедленно повышают стоимость рекламы на бордах в несколько раз – с 25 до 45 тысяч рублей в месяц. Для большинства бизнесменов это неподъемная сумма, поэтому они попросту отказываются от такой рекламы – сфера наружной рекламы находится на грани полного уничтожения.

Рекламные конструкции массово демонтируют

Муниципальные власти на торгах разыгрывают не более 10% всех рекламных конструкций. Что же происходит с остальными рекламными щитами? Их просто массово уничтожают несмотря на то, что это частная собственность рекламных компаний.

- Коммунальщики почти каждый день демонтируют рекламные конструкции, которые компании устанавливали за свои деньги несколько лет назад. Формальный повод – окончание срока эксплуатации конструкций и несоответствие щитов архитектурному стилю города. Такой варварский демонтаж неправомерен, ведь схемы размещения рекламных конструкций на многих улицах только разрабатываются, поэтому как минимум преждевременно сносить щиты, тем более в этом нет никакой необходимости. Их осталось очень мало, они никому не мешают. Крымские предприниматели по-прежнему ждут единую схему, чтобы узаконить свои конструкции, - утверждают в Союзе операторов наружной рекламы Республики Крым.

В Симферополе коммунальщики снесли уже сотни рекламных щитов

В Симферополе коммунальщики снесли уже сотни рекламных щитов

При этом местные власти могли бы включить рекламные щиты в единую схему размещения, пополнять дотационные муниципальные бюджеты за счет налоговых отчислений – и за одно обеспечивать работой тысячи крымчан, говорят представители рекламных агентств.

В итоге муниципалитеты по всему Крыму демонтируют десятки рекламных щитов, а торги с заоблачными ценами выигрывают избранные компании-монополисты.

Если ничего не изменится, скоро порядка 3 тысяч человек окажутся без работы – это не только рекламщики, но и дизайнеры, работники полиграфических компаний и другие специалисты, связанные с этой индустрией.

Рекламные агентства просят встречи с Аксеновым

За последние годы представители Союза операторов наружной рекламы Крыма обращались с коллективными письмами в инстанции всех уровней – от администраций муниципалитетов до администрации президента России. Рекламные агентства не раз хотели попасть на личный прием к председателю Совета министров РК Юрию Гоцанюку, но безрезультатно.

Обращение Союза операторов наружной рекламы Крыма к Сергею Аксенову

Обращение Союза операторов наружной рекламы Крыма к Сергею Аксенову

- Со своей мы требуем наложить мораторий на демонтаж рекламных конструкций до проведения торгов, разработать единые схемы размещения рекламы по всем городам Крыма в диалоге с рекламным бизнесом, следующие торги провести мелкими лотами и главное - значительно снизить стартовую цену лотов, - говорят члены Союза операторов наружной рекламы РК. – Если местные власти не пойдут навстречу, рынок наружной рекламы Крыма будет уничтожен раз и навсегда. Все это вызовет не только социальную напряженность в регионе, но и нанесет непоправимый ущерб Крыму. Многие забывают, что реклама – это главный двигатель торговли. Мы хотим лично встретиться с главной Крыма Сергеем Аксеновым и обговорить решение данной ситуации, пока еще не поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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