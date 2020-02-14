Крым попросит Госдуму изменить законы о долевом строительстве

Крымские власти вышли с законодательной инициативой федерального уровня: нужно урегулировать взаимоотношения между застройщиком, банком и дольщиком в процессе долевого строительства.

Пока получается, что в жилищном законодательстве возникает путаница. Человек, который хочет купить квартиру в строящемся доме, заключает сразу два договора: с банком и с застройщиком. И не совсем понятно, как быть в ситуации, когда клиент решил разорвать сделку только с одним из участников этого треугольника.

Напомним, банк открывает специальный эксроу-счет, где хранятся деньги дольщика до окончания строительства. Это новшество появилось в 2019 году, чтобы обезопасить граждан: если вдруг дом в эксплуатацию не введут, то ваши денежки вернут. Вроде бы в теории просто, но, как пояснил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, практическое применение обновленного закона о долевом строительстве (ФЗ №214) выявило недоработки.

Так, ФЗ-2014 гласит, что застройщик обязан сдать объект клиенту после заключения договора долевого участия. И это обязательство не пропадает, если гражданин вдруг расторгает сделку с банком, где у него открыт упомянутый эскроу-счет. И в такой ситуации непонятно, кто кому что должен. Денег банк застройщику больше не дает, а договор с дольщиком остается в силе: достроить надо, а на какие средства-то?!

Вот и получается: ситуацией «рулит» банк, а не застройщик и владелец жилья.

- Основные обращения которые поступают от застройщиков по вопросам законодательства, касаются не только 214-й ФЗ, но и изменений в Градостроительный кодекс РФ, - отметил Евгений Кабанов. - Они связаны с урегулированием технических моментов, возникающих в практическом применении эскроу-счетов, договоров долевого участия и проектного финансирования банка.

Также необходимо исключить противоречия 214-го закона и ст. 51 Градостроительного кодекса, которые по-разному регулируют вопросы межевания участка под новый квартал. На выходе - споры и бумажная волокита.

- И такие мелкие недочеты, связанные с практикой и технической работой, должны быть отражены в корректировке больших законов, по которым работают наши застройщики, - заключил Кабанов.

Все законодательные предложения передадут через представителя исполнительной власти Крыма в Совете Федераций сенатора Ольгу Ковитиди.

СПРАВКА КП

Изменения в в ФЗ 214 «О долевом строительстве» вступили в силу с 1 июля 2019 года. Новые правила игры на строительном рынке должны уберечь граждан от недобросовестных застройщиков, исчезающих вместе с деньгами за будущие квадратные метры. Гарантами получения квартир выступают банки, аккумулирующие на эскроу-счетах деньги дольщиков, и выдающие взамен подрядчикам кредиты на стройку. Эскроу-счета открываются уже после сдачи многоэтажки в эксплуатацию.

Эксперты давали прогнозы о подорожании жилья на первичном рынке на 5-10%, в зависимости от стоимости банковских услуг. Однако цены не взлетели вверх сразу - новая система финансирования не затрагивает многоквартирные дома, которые на 1 июля были готовы на 30% и выше, и в которых продано больше 10% жилой площади. К таковым в Крыму относится 48 проектов из 59-ти. Еще 4 застройщика решили расторгнуть договоры с дольщиками.

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