Площадка для развития cельского хозяйства: В Ялте прошла IX выставка «АгроЭкспоКрым»

Накануне в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» прошла IX специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым».

Традиционная выставка стала важной платформой для совершенствования производства и развития всех сфер агропромышленного комплекса Крыма.

В этом году на выставочной площади свою продукцию продемонстрировали 80 компаний из Московской, Ленинградской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской и других регионов России.

Всего мероприятие посетили почти 2 тысячи гостей, включая министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, главы Комитета Госсовета республики по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрия Мигаля, замминистра экономического развития Республики Крым Романа Хитущенко и других должностных лиц.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на выставке.

В рамках деловой программы выставки «АгроЭкпоКрым. 2020» состоялся круглый стол на тему: «Проблема водоснабжения Республики Крым и переориентация деятельности предприятий на выращивание культур, не требующих повышенного орошения».

Во второй день выставки прошла VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Биологически активный кремний в современных агротехнологиях», в ходе которой обсуждались применение регулятора роста растений «Мивал-Агро» при выращивании зерновых культур, картофеля, овощных и технических культур, льна, рапса, горчицы.

- В рамках конференции «Теория и практика применения биостимуляторов и некорневых подкормок» участники узнали о компании «Супер-Агро», структуре урожая, факторах, влияющих на продуктивность растений, методах управления физиологией растений, ассортименте биостимуляторов и специальных удобрений Ikar и Biolchim, - сообщает пресс-служба выставки.

Посетители остались довольны и составом участников, и уровнем организации выставки.