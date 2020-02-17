2020-02-17T15:52:08+03:00
Общество

Площадка для развития cельского хозяйства: В Ялте прошла IX выставка «АгроЭкспоКрым»

Свою продукцию представили 80 компаний из российских регионов
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Всего мероприятие посетили почти 2 тысячи гостей.Всего мероприятие посетили почти 2 тысячи гостей.
Изменить размер текста:

Накануне в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» прошла IX специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым».

Традиционная выставка стала важной платформой для совершенствования производства и развития всех сфер агропромышленного комплекса Крыма.

В этом году на выставочной площади свою продукцию продемонстрировали 80 компаний из Московской, Ленинградской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской и других регионов России.

Всего мероприятие посетили почти 2 тысячи гостей, включая министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, главы Комитета Госсовета республики по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрия Мигаля, замминистра экономического развития Республики Крым Романа Хитущенко и других должностных лиц.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на выставке.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на выставке.

В рамках деловой программы выставки «АгроЭкпоКрым. 2020» состоялся круглый стол на тему: «Проблема водоснабжения Республики Крым и переориентация деятельности предприятий на выращивание культур, не требующих повышенного орошения».

Во второй день выставки прошла VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Биологически активный кремний в современных агротехнологиях», в ходе которой обсуждались применение регулятора роста растений «Мивал-Агро» при выращивании зерновых культур, картофеля, овощных и технических культур, льна, рапса, горчицы.

- В рамках конференции «Теория и практика применения биостимуляторов и некорневых подкормок» участники узнали о компании «Супер-Агро», структуре урожая, факторах, влияющих на продуктивность растений, методах управления физиологией растений, ассортименте биостимуляторов и специальных удобрений Ikar и Biolchim, - сообщает пресс-служба выставки.

Посетители остались довольны и составом участников, и уровнем организации выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
У главы Минэкономразвития Крыма появился новый заместитель
Собака-охраняка: Клаус переучился из бездомного пса на секьюрити
Аксенов уволил министра экологии и природных ресурсов Крыма
В санатории «Дюльбер» на ЮБК прошел турнир по дзюдо среди девушек
Эликсиры и шампуни: Украинка пыталась провезти в Крым 33 килограмма БАДов и косметики
Крымские спасатели эвакуировали женщину с Аю-Дага
В центре Севастополя «вырыли» знаменитый дом и колеса от «полуторки»
В Судаке, не дожидаясь весны, распустились желтые крокусы
Строителя трассы «Тарвида» нашли в бытовке без сознания
Три автомобиля сгорели в Крыму за выходные
По Крымскому мосту проехало свыше миллиона грузовиков
Закрыл в туалете и ограбил: В Симферополе произошло дерзкое преступление
За налоговый долг подчиненного начальнику грозит штраф до 20 тысяч рублей