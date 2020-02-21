2020-02-21T11:23:34+03:00
Общество

Обучение в ГОСавтошколе Севастополя – лучший подарок на 23 февраля

Автошкола имеет самый высокий рейтинг сдачи вождения в 2019 году
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Стоимость обучения начинается от 19900 рублей, включая бензин.Стоимость обучения начинается от 19900 рублей, включая бензин.
Изменить размер текста:

Водительские права давно стали жизненной необходимостью для любого мужчины – особенно это актуально для тех, кто уже успел обзавестись семьей. Мужчина за рулем получает новые возможности для заработка, а вся семья становится более мобильной и независимой от друзей и родственников «с правами», когда нужно выбраться на море. Да и возить маленького ребенка в общественном транспорте молодым супругам совсем уж неудобно.

Пожалуй, лучшим подарком для мужчины на 23 февраля станет сертификат на обучение вождению в севастопольской ГОСавтошколе Крым. Учебные программы ГОСавтошколы проработаны до мелочей, и в них использован метод комплексного подхода. Обучение будет проводиться в одном из 9 классов, каждый из которых расположен в разных частях Севастополя.

Преимущества ГОСавтошколы:

- 9 современный филиалов во всех районах города

- 2 оборудованных автодрома

- 50 комфортных автомобилей KIA RIO с механической и автоматической трансмиссией

- 70 профессионалов, любящих свое дело

- качественное обучение на все водительские категории

- самый высокий рейтинг сдачи вождения в 2019 году, согласно статистике ГИБДД

- более 2000 реальных отзывов учеников

Автодромы ГОСавтошколы Крым расположены в центральной части города – на Вакуленчука 39 В и Индустриальной 3А.

Автодромы ГОСавтошколы Крым расположены в центральной части города – на Вакуленчука 39 В и Индустриальной 3А.

Стоимость обучения начинается от 19900 рублей, включая бензин. Условия оплаты в ГОСавтошколе – также очень комфортные. Есть возможность оплатить полностью сразу, либо оформить рассрочку. Кроме того, можно получить скидку, если вы приведете на обучение друга.

Как оформить подарочный сертификат к празднику?

Чтобы подарить обучение в ГОСавтошколе Севастополя, Вам необходимо обратиться в один из филиалов и оформить на имя получателя подарочный сертификат, оплатив полную или частичную стоимость обучения.

ГОСАВТОШКОЛА - это доступно, надежно, рядом!

Логотип

Логотип

КОНТАКТЫ в СЕВАСТОПОЛЕ

Тел.: +7 (978) 992 1111

Сайт: http://автошкола92.рф

VK, Instagram: gosavtoschool

Адреса:

Площадь Ушакова

ул. Очаковцев/Шмидта, д.39/6

Маринеско

ул. Косарева, 46Б

Площадь Лазарева

ул. Сенявина, д.1, офис 215

Бухта Омега

пр. Героев Сталинграда, 67

Автовокзал (Ревякина)

ул. Ревякина, д.1.

Студгородок

Вакуленчука, д.35 А.

ТЦ Московский

просп. Генерала Острякова, 64

Класс на Северной

ул. Богданова, 33

Класс на Гагарина

пр. Гагарина, 10 В, ТЦ «Волна» 2 этаж

* на правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
«Гурзуф остался без городских пляжей»: В Крыму несколько дней бушевал шторм
Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности
Погода в Крыму на 21 февраля: туман и тепло до +8
В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьях
С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют
Суд арестовал одного из задержанных в Керчи подростков
Ди Каприо больше не нужен: Поклонская решила не просить актера спасти экологию Крыма
«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
Встречу Николая II и его будущей жены в Алуште увековечат в бронзе и граните
Берег Керчи защитят от оползня
В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество
Симферопольские водители не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
На ферме в Ленинском районе Крыма от голода умерли десятки коров