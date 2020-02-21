Обучение в ГОСавтошколе Севастополя – лучший подарок на 23 февраля

Водительские права давно стали жизненной необходимостью для любого мужчины – особенно это актуально для тех, кто уже успел обзавестись семьей. Мужчина за рулем получает новые возможности для заработка, а вся семья становится более мобильной и независимой от друзей и родственников «с правами», когда нужно выбраться на море. Да и возить маленького ребенка в общественном транспорте молодым супругам совсем уж неудобно.

Пожалуй, лучшим подарком для мужчины на 23 февраля станет сертификат на обучение вождению в севастопольской ГОСавтошколе Крым. Учебные программы ГОСавтошколы проработаны до мелочей, и в них использован метод комплексного подхода. Обучение будет проводиться в одном из 9 классов, каждый из которых расположен в разных частях Севастополя.

Преимущества ГОСавтошколы:

- 9 современный филиалов во всех районах города

- 2 оборудованных автодрома

- 50 комфортных автомобилей KIA RIO с механической и автоматической трансмиссией

- 70 профессионалов, любящих свое дело

- качественное обучение на все водительские категории

- самый высокий рейтинг сдачи вождения в 2019 году, согласно статистике ГИБДД

- более 2000 реальных отзывов учеников

Автодромы ГОСавтошколы Крым расположены в центральной части города – на Вакуленчука 39 В и Индустриальной 3А.

Стоимость обучения начинается от 19900 рублей, включая бензин. Условия оплаты в ГОСавтошколе – также очень комфортные. Есть возможность оплатить полностью сразу, либо оформить рассрочку. Кроме того, можно получить скидку, если вы приведете на обучение друга.

Как оформить подарочный сертификат к празднику?

Чтобы подарить обучение в ГОСавтошколе Севастополя, Вам необходимо обратиться в один из филиалов и оформить на имя получателя подарочный сертификат, оплатив полную или частичную стоимость обучения.

ГОСАВТОШКОЛА - это доступно, надежно, рядом!

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КОНТАКТЫ в СЕВАСТОПОЛЕ

Тел.: +7 (978) 992 1111

Сайт: http://автошкола92.рф

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