В симферопольском автоцентре «БЛИК-АВТО» прошли дни открытых дверей, посвященные выходу нового долгожданного SKODA KAROQ* на российский рынок

15-16 февраля в Симферополе состоялась долгожданная презентация кроссовера ŠKODA KAROQ, который поступил в продажу по всей России 14 февраля этого года. Торжественная церемония прошла в автоцентре «БЛИК-АВТО» - официальном авторизированном дилере марки ŠKODA в Крыму.

- ŠKODA KAROQ - это новинка чешского автопрома российской сборки. Это качественный, мощный автомобиль, он однозначно понравится крымчанам. KAROQ – это семейный автомобиль, обладающий прекрасными тактико-техническими характеристиками, мощным, динамичным двигателем и вместительным багажником на 500 литров, - рассказывает директор автоцентра «БЛИК-АВТО» Виктор Пивень. – Пока что доступны только две комплектации, но скоро к нам поступят и полноприводные модели, на которых всей семьей можно смело покорять крымские горы в любую погоду. Приглашаю всех желающих пройти тест-драйв ŠKODA KAROQ в нашем салоне – уверяю, что после первой же поездки вы влюбитесь в этот кроссовер и поймете, что конкурентов у этой модели в своем классе очень мало.

Автолюбители смогли ознакомиться с техническими характеристиками авто и оценить модель вживую

В рамках презентации автолюбители смогли ознакомиться с техническими характеристиками авто, оценить модель вживую, посидеть в салоне авто и даже пройти тест-драйв. ŠKODA KAROQ оправдывает свой семейный статус: пока взрослые были увлечены кроссовером, детей развлекали аниматоры. Кроме того, маленькие посетители «БЛИК-АВТО» в день презентации прошли свой – импровизированный детский тест-драйв.

Детский тест-драйв

Для гостей мероприятия весь день работал бесплатный кейтеринг с великолепными закусками и ароматным кофе, приготовленным мастером-баристом, а за прохождение семейного квеста гости получали памятные подарки.

Для гостей автоцентра «БЛИК-АВТО» подготовил памятные подарки

Ближе к концу мероприятия гости и персонал автоцентра «БЛИК-АВТО» торжественно проводили первую счастливую владельцу ŠKODA KAROQ к своему новому автомобилю. От страховой компании «Гайде» первый покупатель ŠKODA KAROQ получила скидку на КАСКО, а от автоцентра набор полезных аксессуаров для автомобиля, а также много других фирменных аксессуаров ŠKODA.

Счастливая обладательница нового ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ – особенный путь, приходи и познакомься с ним лично!

СПРАВКА

*На данный момент ŠKODA предлагает KAROQ с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, кроссовер оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Сейчас ŠKODA KAROQ доступна в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для версии Ambition составит 1 499 000 рублей.

Подробнее – на сайте автоцентра «БЛИК-АВТО»: https://blik-auto.ru

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