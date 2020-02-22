2020-02-22T11:57:10+03:00
Общество

Как отметят День защитника Отечества в Крыму 2020: полная программа мероприятий

23 февраля в Симферополе, Керчи, Ялте пройдут праздничные шествия и прогремят салюты
Надежда ДАЦЮК
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В крымской столице 23 февраля пройдут показательные выступления военнослужащихВ крымской столице 23 февраля пройдут показательные выступления военнослужащихФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Уже в это воскресенье, 23 февраля, в Крыму будут отмечать День защитника Отечества. Во многих городах полуострова пройдут праздничные концерты, флешмобы и выставки военной техники.

СИМФЕРОПОЛЬ

В 9.00 в парке им. Гагарина пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата с прохождением торжественным маршем парадных расчетов.

В 10.00 – церемония возложения цветов к монументу «Танк Т-34».

С 9.00 до 15.00 на площади им. Ленина будет работать выставка военной техники и вооружения, спецтехники МЧС, парашютного и радиооборудования, оборудования для дайвинга, авто-, авиа- и судомоделей, пневматического оружия. Здесь состоятся показательные выступления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Национальной гвардии. Также будет организована площадка для игры в лазертаг.

Отметим, что с 6.00 до 11.00 в Симферополе будет перекрыто движение по улице Павленко (от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина) в связи с проведением мероприятий ко Дню защитника Отечества.

ЯЛТА

В День защитника Отечества в курортном городе пройдет второй этап отборочных соревнований среди военно-патриотических клубов. Кроме того, в ГК "Ялта-Интурист" в этот день пройдет двоеборье среди мальчиков и девочек 11-12 лет и Кубок Черного моря 2020 по танцевальному спорту.

КЕРЧЬ

23 февраля в 12.00 на площади им. Ленина при поддержке Министерства обороны Российской Федерации пройдет акция "Выстрел памяти", приуроченная к75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой из 2 артиллерийских орудий выпустят холостой залп.

Вечером того же дня, в 21.00, в городе-герое прогремит праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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